«Дурнопахнущий» завод под Светлогорском сбрасывает что-то в Березину, местные обеспокоены

Жители Светлогорска 19 января заметили, как из трубы целлюлозно-картонного комбината в реку Березину течет непонятная жидкость и пена, сообщает «Радио Свобода». Что сбрасывали в воду и насколько это вредно для экологии?





Местная жительница Елена Маслюкова сняла процесс сброса жидкости на видео и обратилась в районное управление МЧС, а также в милицию. Сотрудники МЧС сброс зафиксировали.

Судя по ролику, в ливневую канализацию, которая связана с рекой Березиной, льется темная жидкость с грязно-желтой пеной.

Заместитель генерального директора по идеологии Светлогорского целлюлозно-картонного комбината Сергей Горбачев рассказал, что это был плановый сброс, который «не угрожает экологии».

«Периодические сбросы предусмотрены, это же технологическая труба, туда все идет после очистки. А черное оно, так как вода в реке черная. Это предусмотрено в проекте, который согласован всеми экологическими службами. Это был плановый сброс. Не то, что там что-то страшное сбрасывают. В таких местах много рыбы, рыба не плавает кверху брюхом», — говорит Сергей Горбачев.

Заместитель гендиректора признает, что производство завода вызывает вонь, но опасности в этом, уверяет он, нет.

«Концентрации в воздухе далеки от предельно допустимых в меньшую сторону. Но, к сожалению, этот газ настолько вонючий, что мы его слышим, когда там две молекулы на кубический метр. В такой концентрации нет опасности для людей. Но он приносит большие неудобства. Те, кто не терпят, готовы из кожи выпрыгнуть. У них и кровь идет, и руки горят, и глаза на лоб лезут. Но таких четыре человека. У других ничего на лоб не лезет, они с пониманием относятся», — сказал Сергей Горбачев.

У экологов к заводу под Светлогорском, который в народе прозвали «вонючим» за характерный запах вокруг, много вопросов. Проект проходил дополнительную экспертизу в Минприроды, где подтвердили, что вони вокруг быть не должно.

Завод по производству сульфатной беленой целлюлозы построили на базе целлюлозно-картонного комбината. Это проект по белорусско-китайскому инвестиционному договору. Генподрядчиком выступает китайская корпорация САМСЕ. Завод должны были построить еще в 2015 году. Однако сроки не раз отодвигались. Наконец в декабре прошлого года предприятие заработало. С этого же времени люди начали жаловаться на «удушающий специфический запах». Руководство завода и чиновники утверждали, что запах безвреден, и обещали, что когда все линии будут работать на полную мощность, вопросы отпадут — проектом предусмотрена утилизация дурнопахнущих газов с помощью содорегенерационного котла. Но запах стоит до сих пор.