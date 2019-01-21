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На Верхнедвинщине в акции «Наши дети» участвовали многие неравнодушные люди

22.01.2019 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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В новогодние праздники случаются самые невероятные и удивительные чудеса. Больше всего ждут волшебства дети – отсчитывают дни до заветной ночи и с надеждой заглядывают под ёлку. Новогодние благотворительные акции помогают исполниться заветным мечтам каждого ребёнка.

На Верхнедвинщине в акции «Наши дети» участвовали многие неравнодушные люди

В зимние праздники сказка постучалась в дома к семьям, находящимся в социально опасном положении. Поздравить детей и заодно проверить условия их проживания вызвались сотрудники РОВД, социально-педагогического центра, комиссии по делам несовершеннолетних, районного объединения профсоюзов, специалисты отдела по образованию и активисты БРСМ. Транспорт предоставили территориальный центр социального обслуживания населения и отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи.
Ставший уже традиционным «новогодний рейд» прошёл в два этапа. Первый состоялся перед Новым годом и охватил Сарью, Кохановичи, Освею и другие северные населенные пункты района. Второй раз Дед Мороз и Снегурочка вооружились подарками незадолго до православного Рождества и посетили «южные» уголки – Борковичи, Шайтерово, Дёрновичи. За два дня удалось навестить более пятидесяти семей!
Дети Дедушку Мороза и Снегурочку ждали с нетерпением и к приезду сказочных гостей подготовились основательно – рассказывали стихи, пели песни, – за что получили заслуженную награду. Сладкие подарки для них сформировали районное объединение профсоюзов, организация профсоюзов госорганов и отдел по образованию райисполкома, спонсорскую помощь оказало ЧУТП «Влад-Гермес». Помимо конфет гости привезли детям вещи, собранные во время новогодних благотворительных акций «Наши дети», «Чудеса на Рождество», «Профсоюзы – детям» и др. Подарок для каждого ребёнка подбирался индивидуально, с учётом его интересов и потребностей: малышам – игрушки, школьникам – канцелярские принадлежности.
Всем детям сюрпризы пришлись по душе, от необычного поздравления они остались под впечатлением и, наверное, ещё долго будут с восторгом вспоминать визит Деда Мороза и Снегурочки. Это маленькое чудо подарили им не только организации, с помощью которых состоялся «новогодний рейд», но и сотни людей со всего района, принявшие участие в новогодних благотворительных акциях. Делать добро просто, главное – не оставаться равнодушными.
Алёна МОРОЗ.

 
 
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