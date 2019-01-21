«Вместе — за безопасность на дорогах!» — так звучит девиз единого дня безопасности дорожного движения, который пройдет в нашей стране 25 января и будет посвящен пропаганде соблюдения Правил дорожного движения всеми его участниками. Старший госавтоинспектор отделения ГАИ РОВД Максим Силич отметил, что большинство дорожно-транспортных происшествий происходит по вине тех, кто управляет транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, нарушает правила обгона и маневрирования, превышает скорость. К примеру, на территории Глусского района в прошлом году было зарегистрировано три ДТП с пострадавшими (в одном из случаев автомобилем управлял пьяный водитель): два человека погибли и пять, двое взрослых и трое детей, получили телесные повреждения.

Дороги Глусчины находятся под постоянным контролем сотрудников ОГАИ РОВД, которые ежедневно выявляют различные нарушения ПДД, непосредственно влияющие на безопасность дорожного движения. Всего за прошлый год было зарегистрировано 3 607 нарушений. Основные из них: составлено 55 административных протоколов на пьяных водителей, за нарушение правил обгона либо выезд на полосу встречного движения остановлено 7 водителей, за неиспользование ремней безопасности — 485, за превышение скоростного режима — 1 235, за управление транспортными средствами без прав — 92. В разряд нарушителей попали 595 пешеходов, велосипедистов и возчиков гужевого транспорта.