Деньги на медицину. На силовиков государство тратит больше, чем на охрану здоровья

Беларусь тратит на здравоохранение в процентах от ВВП больше, чем другие страны бывшего СССР, но меньше, чем развитые страны, пишут naviny.by .

Больше 4,2% от ВВП не получается

По данным Минздрава, процент расходов государства на здравоохранение в Беларуси в процентах к ВВП остается на одном уровне уже несколько лет — 4,1−4,2%.

Много это или мало, учитывая скромные возможности нашего небогатого государства? В сравнении со странами бывшего СССР 4,2% от ВВП — неплохой показатель, ведь в Украине, Азербайджане, Армении расходы в разы меньше. Такие данные содержатся в статистическом сборнике Белстата «Беларусь и другие страны» .



Иллюстрация: naviny.by

Сравнение же госрасходов в системе здравоохранения Беларуси и в странах ЕС, в том числе у наших соседей, показывает, что мы тратим на охрану здоровья совсем немного. Например, Австрия тратит на здравоохранение 8,1% от ВВП, Германия — 7,2%, Литва — 5,8%, Польша — 4,6%. Во всех этих странах — страховая медицина, в рамках которой из средств страховки оплачивается не только медпомощь, но и медикаменты.

В Великобритании, где функционирует централизованная система управления здравоохранением, возглавляет которую Министерство здравоохранения и социального обеспечения, а расходы несет бюджет, на здравоохранение тратится 7,6% ВВП.

На армию тратят гораздо больше

Будут ли изменения в этом году? На здравоохранение в 2019 году планируют потратить 1,019 млрд рублей.

Около половины (чуть более 500 миллионов) пойдет на медицинскую помощь населению. Еще 496 млн рублей — это «другие вопросы» в области здравоохранения. К ним относятся расходы на содержание санаториев, врачебно-санитарной службы Белорусской железной дороги, Государственной службы медицинских судебных экспертиз, патологоанатомических бюро, баз хранения медицинской техники и имущества, бюро ВОЗ и так далее.

Оплата лекарственных средств, изделий медицинского назначения и оборудования в централизованном порядке — это тоже «другие вопросы», как и направление больных на лечение за рубеж, патронирование детей, проведение медицинских съездов и конференций.

Наконец, в эту сумму включены расходы на функционирование организаций, осуществляющих руководство в области здравоохранения, и другие мероприятия.

На охрану здоровья традиционно тратят меньше, чем на силовиков. Для сравнения, из бюджета 2019 года на оборону и Вооруженные силы должно пойти 1,16 млрд рублей, а на органы внутренних дел — 854,2 млн рублей.

Бюджет Беларуси на 2019 год сформирован по жесткому сценарию развития экономики, говорил министр финансов Максим Ермолович 17 декабря журналистам по итогам совещания у главы государства.

По словам министра, социальное направление расходования бюджета увеличивается темпами, вдвое превышающими уровень инфляции.

«То есть мы ожидаем, что по основным статьям бюджета, таким как здравоохранение, образование, социальная политика, рост расходов будет в реальном выражении составлять 6−7%», — сказал глава Минфина.

В 2018 году бюджетное финансирование здравоохранения за счет средств бюджета составило по итогу 895 млн рублей. Так что в реальном выражении рост даже превысил 7%.

Надо думать не только цифрах, но и о качестве

Важен не только показатель расходов на здравоохранение в абсолютных цифрах и в процентах от ВВП, но и качество услуг, отметил в комментарии для Naviny.by член Совета по развитию предпринимательства, исполнительный директор аналитического центра «Стратегия» Ярослав Романчук.

Он обратил внимание, что если сложить все расходы, то затраты на здравоохранение превысят 6% от ВВП, что вполне сопоставимо с показателями развитых стран.



Иллюстрация: naviny.by

Общие расходы включают те, что тратит частный сектор и международные организации.

Например, только в рамках проекта международной технической помощи «Белмед», который реализуется ПРООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА с 2015 по 2019 год, предусмотрено финансирование со стороны ЕС — 3,8 млн евро, а со стороны агентств ООН — 300 тысяч евро.

Большинство средств идут как раз на здравоохранение. Международные организации поддерживают систему организации помощи больным туберкулезом, ВИЧ.

По данным Минздрава, доля международной помощи составляет не более 0,3% от общих расходов за год.

Как видно по данным ВОЗ, мы даже не добрались до среднего показателя по отношению общих расходов на здравоохранение к ВВП.



Иллюстрация: naviny.by

Однако, говорит Ярослав Романчук, проблема в том, как расходуются средства, какое качество медпомощи за уплаченные налоги получает житель Беларуси:

«Государственная монополия благоволит госкомпаниям, потребитель лишен права выбора. А как выбирают чиновники, с кем им сотрудничать, мы видим из показаний, которые они дают на судах. Система поражена — сплошь междусобойчики и откаты. В систему встроены знакомства и неформальные связи, распространено самолечение. В результате качество услуг не удовлетворяет».

Таким образом, делает вывод экономист, для улучшения ситуации с качеством медпомощи, приверженности здоровому образу жизни необходимо проводить реформу здравоохранения.

Романчук является приверженцем сингапурского опыта. Медицина в этой стране признана одной из самых эффективных в мире при том, что доля расходов на здравоохранение от ВВП не намного выше, чем в Беларуси.

Медицина в Сингапуре является частично страховой, но речь идет не о существовании посредников в виде страховых компаний, а об индивидуальных накопительных счетах. В зависимости от возраста и дохода пациенты делают перечисления в специальный фонд. Все накопленные деньги могут быть использованы лично человеком, который их внес, или его иждивенцем.

Существует базисный бесплатный пакет медуслуг, например, каждый может получить от государства лечение определенных заболеваний. Скорая помощь работает также за счет бюджетных средств.

«Такая система, — сказал Романчук, — позволяет выбирать поставщика медуслуг. Человек со своим счетом может прийти в то медучреждение, в которое считает нужным. Система создает условия для лучшей работы врачей, которые, естественно, заинтересованы в том, чтобы пациенты шли к ним».

Внедрить нечто подобное в Беларуси при условии прозрачности, стабильности финансовой системы можно. При этом только белорусскими финансовыми институтами ограничиваться не стоит, сказал Романчук.

А властям необходимо проявить политическую волю, чтобы, сохранив лучшее, что есть в белорусской системе здравоохранения, провести качественные изменения. Иначе в системе здравоохранения ничего не изменится.