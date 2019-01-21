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Обсудили важные вопросы

22.01.2019 — Новости Общества | Единство  
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Целью мероприятия являлось разъяснение положений Уголовного кодекса Республики Беларусь, а также мер уголовной ответственности за преступления против порядка прохождения воинской службы и преступления, связанные с нарушением уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, доведение алгоритма поведения в случае совершенных в отношении военнослужащего противоправных действий. В ходе его проведения обращено внимание на необходимость неукоснительного соблюдения Конституции Республики Беларусь и иных законодательных актов, а также требований, изложенных в общевоинских уставах.

В мероприятии приняли участие более 150 военнослужащих срочной военной службы, в том числе командование бригады и старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в войсках прокуратуры Минской области юрист 1 класса Кузнецов Д.Н.

Старший прокурор отдела

прокуратуры Минской области                                        

Денис Кузнецов

 
 
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Прокуратурой Минской области в.г.Околица Минского района во 2 отдельной специальной милицейской бригаде внутренних войск в рамках единого дня информирования...
 
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