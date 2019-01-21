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Опубликовали бюджет столицы на 2019 год. С минчан планируют собрать 12,7 млн рублей штрафов

22.01.2019 15:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Депутаты Мингорсовета утвердили бюджет столицы на 2019 год. Документ опубликовали на Национальном правовом интернет-портале.


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Расходы составят чуть больше 5 млрд рублей, а доходы — 4,8 млрд рублей. Выходит, что дефицит бюджета — 212,18 млн рублей.

Любопытно, что уже известно, сколько штрафов планируют собрать с горожан, а потом обернуть в доход столицы: 12,7 млн рублей. Еще 221 тысячу рублей соберут в виде налога за владение собаками.

А вот, например, запланированные расходы бюджета на транспорт: 430,4 млн рублей. Причем больше всего денег выделят на метро: почти 233 млн рублей, на горавтотранспорт — почти 107 млн рублей, на городской электрический транспорт — 90,9 млн рублей.

На жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство направят 868 млн рублей, в том числе 371,5 млн на благоустройство. Больше 1,1 млрд рублей пойдет на здравоохранение, еще 1,06 млрд рублей — на образование.

 
 
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Депутаты Мингорсовета утвердили бюджет столицы на 2019 год. Документ опубликовали на Национальном правовом интернет-портале.
 
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