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Мужчина позвонил по объявлению о съеме квартиры, потерял 30 тысяч долларов и чуть не женился на фантоме

22.01.2019 15:39 — Новости Общества | Tut.by  
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В Пинске будут судить 47-летнюю женщину, которая за три года по телефону выманила у 40-летнего жителя Столинского района крупную сумму денег, сообщает пресс-служба прокуратуры Брестской области.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Мужчина нашел в газете объявление о том, что молодая девушка хочет арендовать квартиру. Когда он позвонил по указанному номеру, ему ответила обвиняемая. Она представилась матерью девушки из объявления. Они познакомились и стали регулярно созваниваться.

Во время одного из телефонных разговоров женщина убедила потерпевшего, что ее дочь желает вступить в брак. Под разными предлогами она просила «будущего зятя» оказать им материальную помощь. В качестве аргументов назвала и необходимость провести хирургическую операцию на сердце дочери с последующей реабилитацией.

Лично познакомиться до свадьбы молодожены не могли. Потерпевшему женщина объяснила, что против их добрачного общения выступает ее знакомая экстрасенс.

За три года женщина выманила у своей жертвы чуть более 4 тыс. рублей и почти 29 тыс. долларов. Ущерб она возместила частично: выплатила почти 5 тыс. рублей рубля, на ее имущество общей стоимостью 1570 рублей наложен арест.

Дело направлено в суд.

 
Теги: знакомства
 
 
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Лично познакомиться до свадьбы молодожены не могли. Потерпевшему женщина объяснила, что против их добрачного общения выступает ее знакомая экстрасенс.
 
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