В Березинском районе на мастера леса завели дело из-за вырубленных в заказнике деревьев

В заказнике на территории Березинского района нашли незаконные рубки — были спилены полсотни деревьев. В отношении 56-летнего мастера леса возбуждено уголовное дело, сообщает СК.



Фото: пресс-служба Следственного комитета

Вырубка не по документам обнаружилась во время проверки сотрудниками инспекции природоохраны. Вырубленные деревья нашли на территории особо охраняемой территории — водно-болотного заказника местного значения «Вязькутино».

По данным следствия, в рамках назначенной сплошной санитарной рубки мастер леса определил для спиливания лишние деревья, не отмеченные в лесорубочном билете.

«В результате 40 кленов, 14 дубов и 5 лип до степени прекращения роста были незаконно вырублены», — рассказали в СК.

Ущерб природе оценивают в более чем 24 тыс. рублей. В ходе осмотра участка обнаружены 32 спила и сотня шестиметровых бревен разных пород.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 277 УК (Незаконная порубка деревьев, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере). Санкция статьи — от штрафа и до 5 лет лишения свободы.