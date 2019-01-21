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В Березинском районе на мастера леса завели дело из-за вырубленных в заказнике деревьев
22.01.2019 15:29 — Новости Общества | Tut.by
В заказнике на территории Березинского района нашли незаконные рубки — были спилены полсотни деревьев. В отношении 56-летнего мастера леса возбуждено уголовное дело,
Вырубка не по документам обнаружилась во время проверки сотрудниками инспекции природоохраны. Вырубленные деревья нашли на территории особо охраняемой территории — водно-болотного заказника местного значения «Вязькутино».
По данным следствия, в рамках назначенной сплошной санитарной рубки мастер леса определил для спиливания лишние деревья, не отмеченные в лесорубочном билете.
«В результате 40 кленов, 14 дубов и 5 лип до степени прекращения роста были незаконно вырублены», — рассказали в СК.
Ущерб природе оценивают в более чем 24 тыс. рублей. В ходе осмотра участка обнаружены 32 спила и сотня шестиметровых бревен разных пород.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 277 УК (Незаконная порубка деревьев, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере). Санкция статьи — от штрафа и до 5 лет лишения свободы.
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Оказались вырублены почти полсотни деревьев: дубы, липы и клены.
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