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Правительство утвердило комплекс мероприятий по развитию инновационной системы Беларуси на 2019 год

22.01.2019 16:02 — Новости Общества | БелТА  
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22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комплекс мероприятий по развитию национальной инновационной системы на 2019 год утвержден постановлением Совета Министров от 21 января 2019 года №41, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Всего в плане около 80 мероприятий.

В частности, предстоит разработать проект нормативного правового акта, предусматривающего формирование и деятельность инновационно-промышленных кластеров. Планируется организовать работу научно-технологического парка в области нано-, биоиндустрии и фармацевтической промышленности. В этом году будут готовиться предложения по разработке систем управления на основе концепций "интернет вещей" и промышленного интернета, оборудования и расходных материалов для 3D-печати.

В вузах планируется создавать фонды целевого капитала (эндаумент-фонды). При вузах, научных организациях в Минске, областных и наиболее крупных районных центрах хотят открывать центры трансфера технологий.

Научным организациям и научно-технологическим паркам предлагается продлить срок действия льгот в части освобождения от налога на недвижимость и земельного налога.

Предусмотрено привлечение иностранных и отечественных инвестиций в Парк высоких технологий и Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень". Эти два парка также будут развиваться в качестве площадок для организации инновационных производств.

Необходимо также обеспечить коммерциализацию прорывных разработок НАН в сферах космической деятельности, нано- и биоиндустрии в организациях реального сектора экономики. В научно-инновационную сферу будут привлекать зарубежные инновационные компании и транснациональные корпорации.

Запланированы мероприятия для совершенствования системы охраны, защиты и управления интеллектуальной собственностью, развития инновационного предпринимательства, международного научно-технического и инновационного сотрудничества.

ГКНТ представит в Совмин отчет о выполнении комплекса мероприятий за первое полугодие до 25 августа 2019 года, за второе полугодие - до 25 февраля 2020 года.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комплекс мероприятий по развитию национальной инновационной системы на 2019 год утвержден постановлением Совета Министров от 21 января...
 
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