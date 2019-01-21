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Волонтёры школ Сморгонского района не забывают о своих подшефных

22.01.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Оказать помощь одиноким пожилым людям, окружить вниманием и заботой, и просто поговорить по душам – всегда готовы активисты волонтёрских отрядов.

С 10 января по 28 февраля в Сморгонском районе проходит акция «Создадим уют вместе». В рамках акции ребята оказали помощь Петух В. В., Петух Г. С. (СШ №1), Подлещук М. А. (СШ №2), Кардовской Р. Ч. (СШ №6), Харко А. Ф., Страшинской Д. М. (СШ №7), Цыбовской В. Н. (Вишневский я/с-СШ), Высоцкому В. К. (Синьковский я/с-СШ), Базевич В. И., Голубец В. Г. (Жодишковский я/с-СШ) и другим. Волонтёры расчистили дорожки от снега, помогли с уборкой в доме, нанесли дров из сарая, воды из колодца.

Волонтёры школ Сморгонского района не забывают о своих подшефных

Волонтёры школ Сморгонского района не забывают о своих подшефных

Волонтёры школ Сморгонского района не забывают о своих подшефных

Волонтёры школ Сморгонского района не забывают о своих подшефных

Не оставили без внимания ребята и дома сестринского ухода и совместного проживания (Войстом, Белковщина). Волонтеры подготовили театрализованные праздничные программы, подарили пожилым людям хорошее настроение и положительные эмоции.

Волонтёры школ Сморгонского района не забывают о своих подшефных

Волонтёры школ Сморгонского района не забывают о своих подшефных

Активисты районного детского Парламента также не остаются в стороне. 19 января парламентарии оказали помощь Ручице Дарье Владимировне (бывшей узнице концлагеря). Ребята навели порядок на придомовой территории, расчистили дорожки от снега, ступеньки ото льда, помогли с уборкой в доме. 

Волонтёры школ Сморгонского района не забывают о своих подшефных

Волонтёры школ Сморгонского района не забывают о своих подшефных

Как приятно осознавать, что твоя помощь сегодня необходима и нужна людям. «Создадим уют в каждый дом и не оставим без внимания одиноких пожилых людей!» – девиз волонтеров Сморгонского района.

Жанна КУТКО, заведующий отделом ГУО «Сморгонский РЦТДМ». 

 
 
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Оказать помощь одиноким пожилым людям, окружить вниманием и заботой, и просто поговорить по душам – всегда готовы активисты волонтёрских отрядов.
 
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