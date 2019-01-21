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«Есть ли у нас деньги? Нет!» Жена Алекса Лесли - о муже, Рыбке, тренингах, задержании и тюрьме

22.01.2019 16:08 — Новости Общества | Tut.by  
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Шумиха вокруг личности Насти Рыбки и Алекса Лесли началась после расследования Навального еще в прошлом году. А на прошлой неделе при депортации из Таиланда молодых людей задержали в Шереметьево. Рассказать, кто эти люди, как они зарабатывали, в каких условиях содержались в тайской тюрьме, мы попросили жену Лесли, которая встречала компанию в Бангкоке и летела с ними в Москву.


Настя Рыбка и Алекс Лесли. Фото: Reuters

Шумиха вокруг белорусов поднялась после того, как проанализировав Instagram девушки и ее книгу «Дневник по соблазнению Миллиардера, или Клон для олигарха», российский политик Алексей Навальный пришел к выводу, что Рыбка в компании других особ из эскорт-услуг якобы была на яхте вместе с олигархом Олегом Дерипаской и, по его наблюдениям, первым замглавы аппарата правительства России Сергея Приходько.

После этого скандала Рыбку, Лесли и еще нескольких их товарищей задержали в Таиланде во время тренинга. В итоге они просидели десять месяцев в тайской тюрьме. Их депортировали и, казалось бы, на этом история может и закончиться. Но 17 января молодых людей задержали в аэропорту Шереметьево в рамках производства по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 240 УК РФ (Вовлечение в занятие проституцией).

Настя Рыбка из Бобруйска, Алекс Лесли — уроженец Витебска. Еще один молодой человек из их компании — Андрей Жежко или, как его еще зовут «Покер», тоже гражданин Беларуси. Он также вел тренинги под брендом Алекса Лесли.

В аэропорту жена Алекса Лесли Кристина Шереметьева подробно и четко объясняла журналистам, что произошло. Сейчас в интервью TUT.BY она рассказала, чем все-таки занимаются на тренингах Лесли, как они все между собой познакомились, как летели из Таиланда и на что надеются сейчас.

«Секса у нас на тренингах нет, никто никогда это не демонстрировал»


Кристина Шереметьева. Фото: личная страница Кристины Шереметьевой Вконтакте

— Что это был за тренинг в Таиланде, на котором компанию задержали в прошлом году?

— Этот тренинг там проходил уже, наверное, восемь лет подряд. И такие выездные тренинги были не только в Таиланде, но и в Минске, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Челябинске, Екатеринбурге, планировался тренинг в Нью-Йорке… Этот тренинг стоял в расписании и все было официально, никто ни от кого ничего не скрывал.

На то время как раз выпал скандал, связанный с Настей и Навальным. Был последний день тренинга, все было в порядке, приехал Алекс, там была Настя. За 15 минут до окончания мероприятия, когда уже раздавали сертификаты, в зал ворвались полицейские и всех арестовали, а это примерно 40 человек Затем почти всех отпустили, оставив десять человек. Потом было десять месяцев разбирательств и два уголовных дела.

Хоть и пишут, что это секс-тренинги, но секса у нас на тренингах нет, никто там сексом не занимался, никто никогда это не демонстрировал. Это просто байка журналистов. На самом деле, это тренинги по построению отношений, знакомству с девушками и мужчинами, это пикап, психология.

Алекс — психолог и сексолог. Он человек с двумя высшими образованиями и, этот проект — его хобби. Он окончил мехмат МГУ, он математик и ученый. Математики — это вообще отдельная категория людей. Они очень эксцентричные, у них мозг по-другому работает. У них с отцом, который тоже математик, научный проект, который они ведут до сих пор. Когда в Таиланде шел процесс, рекомендации Алексу давали ученые с мировым именем. И повторюсь, он в первую очередь ученый, а уже в пятую и десятую — автор популярных книг по психологии и взаимоотношениям.

Алекс достаточно эпатажный человек и у него много интересных высказываний, интересные взгляды на жизнь и построение отношений. И я во многом его поддерживаю. Он открыто говорит на табуированные темы, в том числе и про секс. А о многих таких вещах люди, к сожалению, слушать не хотят.

Как сексолог я вам могу сказать, что когда училась у Полеева Александра Моисеевича, а это известный сексолог с мировым именем, то с его лекций некоторые люди, те, кому далеко за 30 с высшим образованием, вставали и уходили. Им было неприятно слушать. Они не могут принять, что мы живем не в сказке. Сексолог рассказывал, что мужчинам нужна новизна в отношениях и что для многих пар свингерство (обмен сексуальными пратнерами) — путь к счастливой семейной жизни. То, о чем говорит Алекс, — это свингерство. Но, к сожалению, в нашем обществе такие темы табуированные. Мы старательно делаем вид, что у нас счастливые семьи, но это далеко не так.

— Вы сказали, что Алекс — ученый. Над каким он проектом работал до задержания?

— Я могу это объяснить только обывательским языком, потому что я не математик. Алекс с отцом, Сергеем Анатольевичем Кирилловым, изобрели прибор, который считывает работу сердца. Когда у отца Алекса в июне был инфаркт и ему нужно было срочно делать операцию в Израиле, прибор показал, что ему осталось жить два месяца. И действительно, когда он прошел обследование, израильский профессор сказал, что срочно нужно ложиться на операционный стол. Также Алекс с отцом работали в Сколково. У них там была целая лаборатория. Это не легенда.

— Вы говорили, что тренинги Алекса — это тренинги по пикапу…

— У тренингов есть несколько уровней. Базовый — о том, как подойти к девушке, как с ней познакомиться, произвести впечатление, взять номер телефона, пригласить ее на свидание, о чем с ней разговаривать, как себя вести, как быть мужиком, на которого посмотрит девушка. После тренинга Алекса многие мальчики и девочки наладили свою личную жизнь, добились той цели, к которой шли.

— Вы сказали «базовый тренинг»…

— Это первая ступень, вторая — телесный тренинг. Там говорим про тело, зажимы, о том почему очень важно быть расслабленным, изучать свое тело и не бояться близости с женщиной и мужчиной, почему в отношениях важен секс. Если интересно, что это за такие телесные практики у нас, открывайте интернет и смотрите.

— Телесный уровень — это последний или есть более продвинутые тренинги?

— Есть мастерский тренинг. Он идет четыре пары выходных в течении четырех недель. Он очень насыщенный, и там в первую очередь есть лидерский курс, где прорабатывают вопросы, как стать лидером по жизни, в команде, как быть успешным и при этом соблазнителем. Мы пишем, как слить соперника или соперницу, учим этому людей. Благодаря тому, что у нас с Алексом нестандартный взгляд на жизнь и огромный опыт общения с противоположным полом, мы можем научить, как соблазнить женщину и мужчину. А соблазнение, и Алекс об этом постоянно говорит, — это не секс.

— Заданий участникам пойти заняться сексом вы не даете?

— Мы не даем таких заданий. Это психологические тренинги.

— В Таиланде был базовый курс?

— Там был интенсив и были задания базового, телесного тренинга, кое-что из мастерского курса.


Фото: Instagram / @nastya_rybka.ru

— В нем участвовали и тайцы?

— Тайцев там не было. В основном там были европейцы, русский, ребята из США. Это был очень интересный и насыщенный тренинг, который проходит в Таиланде, под солнцем, где море, песок, женщины, мужчины… Всем весело, все здорово.

«В камере было по 50−60 человек. Ты спишь, а на плече у тебя нога какого-нибудь тайца»

— Когда всех задержали, сначала вменяли незаконную трудовую деятельность…

— Первое уголовное дело на ребят завели за незаконную трудовую деятельность. Мы подали документы на залог, суд залог одобрил, и ребят должны были выпустить. Но это не произошло. Их арестовала миграционная полиция и посадили в миграционную тюрьму. Там они сидели два месяца в ожидании суда, суд по этому делу их оправдал. Ведь все было законно, и они имели право проводить любые тренинги и семинары на территории Таиланда. Тем более, что у Александра Кириллова (Алекса Лесли) есть ИП, и у него все официально. Он платит налоги и все абсолютно чисто.

После этого суда двое из арестованных ребят были депортированы. Восьмерых затем судили по статье о сводничестве. Эта статья не имела юридической практики уже лет так 100 и была актуальна, когда девушки выходили замуж девственницами и за них при сватовстве платили выкуп. Тогда сводничеством считалось, например, если я конкретно вас познакомлю с мужчиной и у вас случится секс или любовь, не важно, тогда вы или ваш мужчина могли подать на меня в суд и меня могли привлечь к уголовной ответственности.

Еще одна статья, по которой судили, — о создании тайной преступной группировки. Но у нас все проходило онлайн, назвать это чем-то тайным очень сложно.

— Какими были условия в тюрьме?

— Они спали на бетонном полу, на тонкой подстилке пять сантиметров, даже меньше, ни кроватей, ни стульев — ничего там не было. Ходили босиком, спали под открытым небом практически, ели чашку риса в день и чашку супа из полбы. Это называется тайская тюрьма. Там бегали жуки с тараканами, не было медицинского обслуживания, нельзя было передать ни таблетки, ни еду, ничего.

Девушки сидели в камерах отдельно от мальчиков. В камере было по 50−60 человек. Спали все валетом. Ты спишь, а на плече у тебя чья-нибудь нога.

— Когда вы летели с ребятами из Таиланда, у Насти был билет до Минска?

— Мы покупали ей билет «Аэрофлота» до Минска, прямого рейса нет, и обычно все летят через Москву. Когда регистрировали на рейс ее и ее мужа Николая, то это делали до Минска. Николай тоже был в Таиланде и сопровождал Настю.

— А Андрей Жежко, тоже белорус, летел до Москвы?

— Он летел до Москвы.

— Ожидали ли, что в Шереметьево вас задержат?

— За десять месяцев мы наслушались и начитались много комментариев и мнений хейтеров о том, что вот «вы выйдите и вас арестуют, вы думаете, вам все сойдет с рук?». Хотя непонятно, что нам должно было сойти с рук. То, что ребят задержали, не было сюрпризом, но мы не ожидали этого. Мы рассчитывали, что весь этот кошмар закончится и планировали навестить родителей. Уголовных дел на нас в России не было. Мы знали, что Олег Дерипаска подал в суд на Настю и Александра, но у них не было возможности выплатить ему штраф, потому что они находились в Таиланде. И это не уголовное, а административное дело. Поэтому мы не ожидали ни преследования, ни угроз. Александр не собирался бежать из России с поджатым хвостом и искать убежища. Он гражданин этой страны, он собирался здесь жить и в том числе вести научную деятельность.


Депортация из Таиланда. Фото: предоставлено Кристиной Шереметьевой

— Задержали четверых: Алекса, Настю, Андрея Жежко, Марию Жаркову

— Андрея и Марию, насколько я знаю, сейчас уже отпустили, но я не знаю деталей. Этим делом индивидуально занимаются адвокаты, и они не разглашают материалы следствия.

— Откуда появились адвокаты? Кто Насте и Алексу их нанял?

— Мы нанимали адвокатов.

— У вас деньги после всей истории еще остались?

— Мы очень сильно потратились. Есть ли у нас деньги? Нет, у нас денег нет. Мы потратили практически все, что у нас было, в Таиланде на всех адвокатов и на все, что происходит сейчас.

«Книга Насти никого не интересовала до тех пор пока Навальный не указал на нее»

— Как Настя познакомилась с Алексом?

— Она была одной из учениц Алекса, пришла к нему на тренинг. Когда именно это произошло, я не знаю, но знаю, что она была на тренингах и в Минске, и в Москве. Я знаю, что она сирота, больше ничего из ее биографии не знаю.

— Какие у них отношения?

— Они группой сидели десять месяцев в тюрьме… Скорее всего, приятельские и дружеские отношения. Но этот вопрос, конечно, лучше задать Анастасии. Если вы спрашиваете, ненавидят ли они друг друга? Нет. Алекс — очень интеллигентный человек и наша семья поддерживает Настю. Мы помогаем ей, чем можем. Мы попали в беду, и никто друг с другом сейчас не разбирается, мы друг друга поддерживаем.


Фото: nastya_rybka.ru / Instagram

— Андрей Жежко как с Алексом познакомился?

— Он тоже был на тренингах у Алекса и потом стал один из продвинутых его учеников, который даже вел тренинги. Насколько я знаю, Андрей планировал уйти из проекта и заниматься своим бизнесом.

— А вы как с Алексом познакомились?

— На тренинге. Заочно мы друг друга знали и встречались на многих мероприятиях, но познакомились на тренинге, и с этого и начались наши с ним отношения.

— Я смотрела видео на YouTube, где Настя говорит, что выходя замуж или женившись, человек пытается себе присвоить другого человека. Дословно я сейчас не воспроизведу, но философия такая. И я ее воспринимаю, как философию Алекса. Я так понимаю, что в вашей личной жизни это неприменимо? Вы же его супруга.

— Если мы говорим о том, что увлекаемся свингерством, то у нас уже в любом случае отношения нетрадиционные. Мы очень открыты друг перед другом. У нас могут быть любовники, отношения с кем-то, могут быть психологические игры друг с другом. И это людям очень сложно понять. В традиционном плане семьей мы никогда не будем.

У нас свободные отношения, но при этом мы семья. Мы друг друга поддерживаем, любим, общаемся. У нас в этом плане все в порядке. Кто-то хочет услушать, как я отношусь ко всему, что происходит у нас дома? Нормально отношусь.

— Вы тоже преподаете на тренингах Алекса или у вас частная практика?

— У нас с Алексом в семье любовь к науке. У меня три высших образования. По первому я юрист, поэтому когда приехала в Таиланд, еще и как юрист занималась делом. По второму образованию я психолог и сейчас, несмотря на все жизненные перепетии, закончила магистратуру по психологии. Я веду частную практику как психолог, детский психолог, коуч-тренер, у меня много разных направлений. Тренинги по построению отношений я тоже веду, как и женский тренинг «Охота» в проекте Алекса Лесли.

— Вы говорили, что у Алекса два высших образования.

— Он еще психолог и сексолог.


Настя Рыбка в Нагатинском районном суде 19 января 2019 года. Фото: Reuters

— Тренинги сейчас не идут?

— Они продолжали идти все время, все десять месяцев, пока ребята были в тюрьме.

— А кто их проводил?

— Алекс вел только мастерский тренинг. Он звезда и бренд проекта, но тренинги вели тренеры. Когда Алекс сел в тюрьму, их продолжала вести команда Алекса Лесли, его тренинговый центр продолжал работу. Алекс уже давно участвовал только в мастерском тренинге.

— А чем он тогда занимался, если практически не вел тренинги?

— Научным проектом, писал книги. При этом к вопросу отношений мужчины и женщины он, как и я, подходил с научной точки зрения.

— Как вам кажется, вся эта история из-за чего произошла?

— Вся шумиха началась после публикации Навальным расследования. Получился международный политический скандал. К сожалению, шлейф за нами тянется.

Книга Насти вышла в 2016 году, расследование было в 2018 году. Эта книга никого не интересовала до тех пор пока Навальный не указал на нее и не сказал, что там есть очень много коррупции. Мне очень интересно, где он ее обнаружил, на какой странице и в какой главе.

Сейчас хочется, чтобы наконец-то ребят выпустили, чтобы они ответили на все вопросы журналистов и уже эта тема была закрыта. Нам уже это слегка поднадоело. Никаких файлов у Насти уже нет, никакой информации — нет, никто никого не собирался ни шантажировать, ничего. Настя, насколько я знаю, уже даже извинилась за то, что она сделала или не сделала. Лично нам и нашей семье хочется, чтобы эта история поскорее закрылась и Алекса отпустили домой.

 
Теги: знакомства, Витебск
 
 
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В интервью TUT.BY Кристина Шереметьева, жена Алекса Лесли, рассказала, чем все-таки занимаются на их тренингах, как они все между собой познакомились, как летели из...
 
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