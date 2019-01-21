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«Есть ли у нас деньги? Нет!» Жена Алекса Лесли - о муже, Рыбке, тренингах, задержании и тюрьме
22.01.2019 16:08 — Новости Общества | Tut.by
Шумиха вокруг личности Насти Рыбки и Алекса Лесли началась после
Настя Рыбка из Бобруйска, Алекс Лесли — уроженец Витебска. Еще один молодой человек из их компании — Андрей Жежко или, как его еще зовут «Покер», тоже гражданин Беларуси. Он также вел тренинги под брендом Алекса Лесли.
В аэропорту жена Алекса Лесли Кристина Шереметьева подробно и четко объясняла журналистам, что произошло. Сейчас в интервью TUT.BY она рассказала, чем все-таки занимаются на тренингах Лесли, как они все между собой познакомились, как летели из Таиланда и на что надеются сейчас.
«Секса у нас на тренингах нет, никто никогда это не демонстрировал»
— Что это был за тренинг в Таиланде, на котором компанию
— Этот тренинг там проходил уже, наверное, восемь лет подряд. И такие выездные тренинги были не только в Таиланде, но и в Минске, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Челябинске, Екатеринбурге, планировался тренинг в Нью-Йорке… Этот тренинг стоял в расписании и все было официально, никто ни от кого ничего не скрывал.
На то время как раз выпал скандал, связанный с Настей и Навальным. Был последний день тренинга, все было в порядке, приехал Алекс, там была Настя. За 15 минут до окончания мероприятия, когда уже раздавали сертификаты, в зал ворвались полицейские и всех арестовали, а это примерно 40 человек Затем почти всех отпустили, оставив десять человек. Потом было десять месяцев разбирательств и два уголовных дела.
Хоть и пишут, что это секс-тренинги, но секса у нас на тренингах нет, никто там сексом не занимался, никто никогда это не демонстрировал. Это просто байка журналистов. На самом деле, это тренинги по построению отношений, знакомству с девушками и мужчинами, это пикап, психология.
Алекс — психолог и сексолог. Он человек с двумя высшими образованиями и, этот проект — его хобби. Он окончил мехмат МГУ, он математик и ученый. Математики — это вообще отдельная категория людей. Они очень эксцентричные, у них мозг по-другому работает. У них с отцом, который тоже математик, научный проект, который они ведут до сих пор. Когда в Таиланде шел процесс, рекомендации Алексу давали ученые с мировым именем. И повторюсь, он в первую очередь ученый, а уже в пятую и десятую — автор популярных книг по психологии и взаимоотношениям.
Алекс достаточно эпатажный человек и у него много интересных высказываний, интересные взгляды на жизнь и построение отношений. И я во многом его поддерживаю. Он открыто говорит на табуированные темы, в том числе и про секс. А о многих таких вещах люди, к сожалению, слушать не хотят.
Как сексолог я вам могу сказать, что когда училась у Полеева Александра Моисеевича, а это известный сексолог с мировым именем, то с его лекций некоторые люди, те, кому далеко за 30 с высшим образованием, вставали и уходили. Им было неприятно слушать. Они не могут принять, что мы живем не в сказке. Сексолог рассказывал, что мужчинам нужна новизна в отношениях и что для многих пар свингерство (обмен сексуальными пратнерами) — путь к счастливой семейной жизни. То, о чем говорит Алекс, — это свингерство. Но, к сожалению, в нашем обществе такие темы табуированные. Мы старательно делаем вид, что у нас счастливые семьи, но это далеко не так.
— Вы сказали, что Алекс — ученый. Над каким он проектом работал до задержания?
— Я могу это объяснить только обывательским языком, потому что я не математик. Алекс с отцом, Сергеем Анатольевичем Кирилловым, изобрели прибор, который считывает работу сердца. Когда у отца Алекса в июне был инфаркт и ему нужно было срочно делать операцию в Израиле, прибор показал, что ему осталось жить два месяца. И действительно, когда он прошел обследование, израильский профессор сказал, что срочно нужно ложиться на операционный стол. Также Алекс с отцом работали в Сколково. У них там была целая лаборатория. Это не легенда.
— Вы говорили, что тренинги Алекса — это тренинги по пикапу…
— У тренингов есть несколько уровней. Базовый — о том, как подойти к девушке, как с ней познакомиться, произвести впечатление, взять номер телефона, пригласить ее на свидание, о чем с ней разговаривать, как себя вести, как быть мужиком, на которого посмотрит девушка. После тренинга Алекса многие мальчики и девочки наладили свою личную жизнь, добились той цели, к которой шли.
— Вы сказали «базовый тренинг»…
— Это первая ступень, вторая — телесный тренинг. Там говорим про тело, зажимы, о том почему очень важно быть расслабленным, изучать свое тело и не бояться близости с женщиной и мужчиной, почему в отношениях важен секс. Если интересно, что это за такие телесные практики у нас, открывайте интернет и смотрите.
— Телесный уровень — это последний или есть более продвинутые тренинги?
— Есть мастерский тренинг. Он идет четыре пары выходных в течении четырех недель. Он очень насыщенный, и там в первую очередь есть лидерский курс, где прорабатывают вопросы, как стать лидером по жизни, в команде, как быть успешным и при этом соблазнителем. Мы пишем, как слить соперника или соперницу, учим этому людей. Благодаря тому, что у нас с Алексом нестандартный взгляд на жизнь и огромный опыт общения с противоположным полом, мы можем научить, как соблазнить женщину и мужчину. А соблазнение, и Алекс об этом постоянно говорит, — это не секс.
— Заданий участникам пойти заняться сексом вы не даете?
— Мы не даем таких заданий. Это психологические тренинги.
— В Таиланде был базовый курс?
— Там был интенсив и были задания базового, телесного тренинга, кое-что из мастерского курса.
— В нем участвовали и тайцы?
— Тайцев там не было. В основном там были европейцы, русский, ребята из США. Это был очень интересный и насыщенный тренинг, который проходит в Таиланде, под солнцем, где море, песок, женщины, мужчины… Всем весело, все здорово.
«В камере было по 50−60 человек. Ты спишь, а на плече у тебя нога какого-нибудь тайца»
— Когда всех задержали, сначала вменяли незаконную трудовую деятельность…
— Первое уголовное дело на ребят завели за незаконную трудовую деятельность. Мы подали документы на залог, суд залог одобрил, и ребят должны были выпустить. Но это не произошло. Их арестовала миграционная полиция и посадили в миграционную тюрьму. Там они сидели два месяца в ожидании суда, суд по этому делу их оправдал. Ведь все было законно, и они имели право проводить любые тренинги и семинары на территории Таиланда. Тем более, что у Александра Кириллова (Алекса Лесли) есть ИП, и у него все официально. Он платит налоги и все абсолютно чисто.
После этого суда двое из арестованных ребят были депортированы. Восьмерых затем судили по статье о сводничестве. Эта статья не имела юридической практики уже лет так 100 и была актуальна, когда девушки выходили замуж девственницами и за них при сватовстве платили выкуп. Тогда сводничеством считалось, например, если я конкретно вас познакомлю с мужчиной и у вас случится секс или любовь, не важно, тогда вы или ваш мужчина могли подать на меня в суд и меня могли привлечь к уголовной ответственности.
Еще одна статья, по которой судили, — о создании тайной преступной группировки. Но у нас все проходило онлайн, назвать это чем-то тайным очень сложно.
— Какими были условия в тюрьме?
— Они спали на бетонном полу, на тонкой подстилке пять сантиметров, даже меньше, ни кроватей, ни стульев — ничего там не было. Ходили босиком, спали под открытым небом практически, ели чашку риса в день и чашку супа из полбы. Это называется тайская тюрьма. Там бегали жуки с тараканами, не было медицинского обслуживания, нельзя было передать ни таблетки, ни еду, ничего.
Девушки сидели в камерах отдельно от мальчиков. В камере было по 50−60 человек. Спали все валетом. Ты спишь, а на плече у тебя чья-нибудь нога.
— Когда вы летели с ребятами из Таиланда, у Насти был билет до Минска?
— Мы покупали ей билет «Аэрофлота» до Минска, прямого рейса нет, и обычно все летят через Москву. Когда регистрировали на рейс ее и ее мужа Николая, то это делали до Минска. Николай тоже был в Таиланде и сопровождал Настю.
— А Андрей Жежко, тоже белорус, летел до Москвы?
— Он летел до Москвы.
— Ожидали ли, что в Шереметьево вас задержат?
— За десять месяцев мы наслушались и начитались много комментариев и мнений хейтеров о том, что вот «вы выйдите и вас арестуют, вы думаете, вам все сойдет с рук?». Хотя непонятно, что нам должно было сойти с рук. То, что ребят задержали, не было сюрпризом, но мы не ожидали этого. Мы рассчитывали, что весь этот кошмар закончится и планировали навестить родителей. Уголовных дел на нас в России не было. Мы знали, что Олег Дерипаска подал в суд на Настю и Александра, но у них не было возможности выплатить ему штраф, потому что они находились в Таиланде. И это не уголовное, а административное дело. Поэтому мы не ожидали ни преследования, ни угроз. Александр не собирался бежать из России с поджатым хвостом и искать убежища. Он гражданин этой страны, он собирался здесь жить и в том числе вести научную деятельность.
— Задержали четверых: Алекса, Настю, Андрея Жежко, Марию Жаркову
— Андрея и Марию, насколько я знаю, сейчас уже отпустили, но я не знаю деталей. Этим делом индивидуально занимаются адвокаты, и они не разглашают материалы следствия.
— Откуда появились адвокаты? Кто Насте и Алексу их нанял?
— Мы нанимали адвокатов.
— У вас деньги после всей истории еще остались?
— Мы очень сильно потратились. Есть ли у нас деньги? Нет, у нас денег нет. Мы потратили практически все, что у нас было, в Таиланде на всех адвокатов и на все, что происходит сейчас.
«Книга Насти никого не интересовала до тех пор пока Навальный не указал на нее»
— Как Настя познакомилась с Алексом?
— Она была одной из учениц Алекса, пришла к нему на тренинг. Когда именно это произошло, я не знаю, но знаю, что она была на тренингах и в Минске, и в Москве. Я знаю, что она сирота, больше ничего из ее биографии не знаю.
— Какие у них отношения?
— Они группой сидели десять месяцев в тюрьме… Скорее всего, приятельские и дружеские отношения. Но этот вопрос, конечно, лучше задать Анастасии. Если вы спрашиваете, ненавидят ли они друг друга? Нет. Алекс — очень интеллигентный человек и наша семья поддерживает Настю. Мы помогаем ей, чем можем. Мы попали в беду, и никто друг с другом сейчас не разбирается, мы друг друга поддерживаем.
— Андрей Жежко как с Алексом познакомился?
— Он тоже был на тренингах у Алекса и потом стал один из продвинутых его учеников, который даже вел тренинги. Насколько я знаю, Андрей планировал уйти из проекта и заниматься своим бизнесом.
— А вы как с Алексом познакомились?
— На тренинге. Заочно мы друг друга знали и встречались на многих мероприятиях, но познакомились на тренинге, и с этого и начались наши с ним отношения.
— Я смотрела видео на YouTube, где Настя говорит, что выходя замуж или женившись, человек пытается себе присвоить другого человека. Дословно я сейчас не воспроизведу, но философия такая. И я ее воспринимаю, как философию Алекса. Я так понимаю, что в вашей личной жизни это неприменимо? Вы же его супруга.
— Если мы говорим о том, что увлекаемся свингерством, то у нас уже в любом случае отношения нетрадиционные. Мы очень открыты друг перед другом. У нас могут быть любовники, отношения с кем-то, могут быть психологические игры друг с другом. И это людям очень сложно понять. В традиционном плане семьей мы никогда не будем.
У нас свободные отношения, но при этом мы семья. Мы друг друга поддерживаем, любим, общаемся. У нас в этом плане все в порядке. Кто-то хочет услушать, как я отношусь ко всему, что происходит у нас дома? Нормально отношусь.
— Вы тоже преподаете на тренингах Алекса или у вас частная практика?
— У нас с Алексом в семье любовь к науке. У меня три высших образования. По первому я юрист, поэтому когда приехала в Таиланд, еще и как юрист занималась делом. По второму образованию я психолог и сейчас, несмотря на все жизненные перепетии, закончила магистратуру по психологии. Я веду частную практику как психолог, детский психолог, коуч-тренер, у меня много разных направлений. Тренинги по построению отношений я тоже веду, как и женский тренинг «Охота» в проекте Алекса Лесли.
— Вы говорили, что у Алекса два высших образования.
— Он еще психолог и сексолог.
— Тренинги сейчас не идут?
— Они продолжали идти все время, все десять месяцев, пока ребята были в тюрьме.
— А кто их проводил?
— Алекс вел только мастерский тренинг. Он звезда и бренд проекта, но тренинги вели тренеры. Когда Алекс сел в тюрьму, их продолжала вести команда Алекса Лесли, его тренинговый центр продолжал работу. Алекс уже давно участвовал только в мастерском тренинге.
— А чем он тогда занимался, если практически не вел тренинги?
— Научным проектом, писал книги. При этом к вопросу отношений мужчины и женщины он, как и я, подходил с научной точки зрения.
— Как вам кажется, вся эта история из-за чего произошла?
— Вся шумиха началась после публикации Навальным расследования. Получился международный политический скандал. К сожалению, шлейф за нами тянется.
Книга Насти вышла в 2016 году, расследование было в 2018 году. Эта книга никого не интересовала до тех пор пока Навальный не указал на нее и не сказал, что там есть очень много коррупции. Мне очень интересно, где он ее обнаружил, на какой странице и в какой главе.
Сейчас хочется, чтобы наконец-то ребят выпустили, чтобы они ответили на все вопросы журналистов и уже эта тема была закрыта. Нам уже это слегка поднадоело. Никаких файлов у Насти уже нет, никакой информации — нет, никто никого не собирался ни шантажировать, ничего. Настя, насколько я знаю, уже даже извинилась за то, что она сделала или не сделала. Лично нам и нашей семье хочется, чтобы эта история поскорее закрылась и Алекса отпустили домой.
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В интервью TUT.BY Кристина Шереметьева, жена Алекса Лесли, рассказала, чем все-таки занимаются на их тренингах, как они все между собой познакомились, как летели из...
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