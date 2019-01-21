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Вместе мы способны добиться многого

22.01.2019 — Новости Общества | Савецкая вёска  
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В феврале 2018 года прошли выборы в местные Советы депутатов 28 созыва. Сегодня уже можно подводить итоги первого года работы депутатского корпуса. Недавно наш корреспондент встретилась с депутатом Дрибинского районного Совета депутатов от Котеджного избирательного округа №9 Дмитрием Пимошенко. В своей предвыборной программе Дмитрий Леонидович говорил о необходимости поддерживать уличное освещение в рабочем состоянии, ремонте кровли в 4-х квартирном доме по улице Краснопольской и хозпостройке, о благоустройстве, развитии медобслуживания населения, поддержке школ и детских садов, социальной защите льготируемой категории населения, поддержке молодых и многодетных семей, сохранении культурных традиций района… Что удалось сделать за год?
— Суть депутатской деятельности четко определил Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко: «Помочь конкретному человеку, принять заинтересованное участие в его непростых жизненных обстоятельствах, выручить, поддержать — в этом высшее призвание депутата». Поэтому деятельность депутатского корпуса всегда направлена на удовлетворение интересов человека по различным направлениям. В принятии решений всегда стараемся идти навстречу, в то же время, учитывая возможности самого обратившегося. Что касается конкретных вопросов избирателей, то могу сказать, что свои обещания перед избирателями выполняю. Отремонтирована кровля многоквартирного жилого дома и сарая по улице Краснопольской (при участии балансодержателя ОАО «Дрибин-Агро»), в соседнем доме проведен ремонт вытяжной трубы. УКП «Жилкомхоз» провел замену светильников по улице Рясненской на энергосберегающие. В зимний период подсказываю коммунальникам, где в округе необходимо дочистить улицы от снега.
Являюсь членом комиссии райсовета по вопросам законности и правопорядка. На заседаниях рассматривали вопросы деятельности смотровых комиссий по профилактике пожаров и гибели на них людей, о работе советов общественных пунктов охраны правопорядка. К слову, за прошедший год на заседаниях СОПОП было рассмотрено более 500 граждан. Надо сказать, что рекомендации, выработанные членами комиссии райсовета, — руководство к действию по многим направлениям жизнеобеспечения района.
Моя общественная работа напрямую пересекается с профессиональной деятельностью. Поскольку я являюсь заместителем председателя райисполкома, курирую социальную сферу, то знаю проблемы, волнующие население. Их удается решать. К примеру, в прошедшем году сельские врачебные амбулатории нашего района были полностью укомплектованы врачами общей практики, провели текущие ремонты всех учреждений образования к новому учебному году, стараемся улучшать качество образования и условия для его получения. Много внимания в своей работе уделяю вопросам безопасного проживания населения. В тесном сотрудничестве с заинтересованными службами проводится работа по обследованию жилфонда, особое внимание уделяется семьям с детьми, пожилым одиноким людям, тем, кто нуждается в посторонней помощи и поддержке.
Говоря о наших культурных традициях, нельзя не упомянуть о народном фестивале «Дрибинские торжки», благодаря которому Дрибинщина стала узнаваема на разных уровнях. В минувшем году была проведена большая работа по подготовке к празднику, благоустройству, а это значит, что мы сообща сделали наш край еще уютнее. И я думаю, что в этом году на достигнутом мы останавливаться не станем. Тем более, что этот год для района юбилейный. И я призываю не только своих избирателей, но и всех жителей района обратить внимание на благоустройство своих населенных пунктов, своих улиц и придомовых территорий. Вместе мы сделаем нашу малую родину чище, ярче и интереснее. Ведь только сообща, только вместе мы способны добиться результата.
Я же всегда открыт для диалога. Телефон для связи 8-029-3500261.
Записала Мария ШПАКОВА
 
 
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В феврале 2018 года прошли выборы в местные Советы депутатов 28 созыва. Сегодня уже можно подводить итоги первого года работы депутатского корпуса. Недавно наш...
 
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