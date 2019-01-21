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«Будем умирать в тюрьме». «Дело о взрыве» в больнице Гродно прекратили, экс-главврач ответит за премии
22.01.2019 16:23 — Новости Общества | Tut.by
В суде Ленинского района Гродно продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего главврача Гродненской областной клинической больницы.
Напомним, Святослав Савицкий изначально
Правда, дело о сокрытии взрыва в суде было прекращено в связи с истечением срока давности. С таким решением Савицкий согласился.
— Здесь я свою вину признаю. Но я в тот же день рассказал о случившемся и Следственному комитету, и прокуратуре, — говорит Савицкий.
Правда, признается, МЧС о ЧП в больнице сообщил несколько позже.
— На то были свои причины, — добавляет экс-главврач.
Какие — не говорит.
Поддержать бывшего руководителя больницы пришли его коллеги. В том числе и бывший главный энергетик медучреждения, который и был признан виновным во взрыве.
— Я свое уже отсидел. Вышел по амнистии. Вспоминать тот случай и эти годы не хочу, — говорит мужчина.
Что касается второй части обвинения по делу бывшего главврача областной больницы, то здесь речь идет о неправильном и неправомерном (по версии обвинения) распределения премий.
Сам же Савицкий утверждает: все делал правильно.
— Дело в том, что тогда, в 2013 году, местным управлением здравоохранения был издан приказ, согласно которому размер премий был фиксирован у некоторых категорий работников. Однако он противоречил тем нормативным актам, которые были приняты на государственном уровне, — уже после судебного заседания рассказывал Святослав Савицкий. — Мало того, приказ потом и вовсе был отменен. И получается, что я отвечаю по уже несуществующему документу. Но, согласно законам, я не должен нести уголовную ответственность. Так в чем я виноват?
Прокурор запросил для Савицкого 4 года в колонии строгого режима. На что мужчина в своем последнем слове сказал:
— Я не боюсь этих сроков. Но исходя из моего состояния здоровья, есть вероятность 50%, что я умру в ближайшие 5 лет. Что ж. Будем умирать в тюрьме.
Решение по данному делу суд огласит завтра, 23 января.
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«Будем умирать в тюрьме». «Дело о взрыве» в больнице Гродно прекратили, экс-главврач ответит за премии
В суде Ленинского района Гродно продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего главврача Гродненской областной клинической больницы. Сегодня, 22...
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