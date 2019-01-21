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«Будем умирать в тюрьме». «Дело о взрыве» в больнице Гродно прекратили, экс-главврач ответит за премии

22.01.2019 16:23 — Новости Общества | Tut.by  
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В суде Ленинского района Гродно продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего главврача Гродненской областной клинической больницы.
Сегодня, 22 января, экс-руководитель медучреждения выступил с последним словом.


Напомним, Святослав Савицкий изначально обвинялся в том, что летом 2013 года скрыл взрыв газовоздушной смеси, в результате которого погибли двое рабочих. Следствие также считает, что руководитель незаконно выписывал премии (более чем на 400 млн неденоминированных рублей) заведующим отделениями, а также сотрудникам администрации. С финансовыми претензиями Святослав Савицкий был категорически не согласен, а вот в сокрытии взрыва вину свою признавал полностью.

Святославу Савицкому 56 лет. Главврачом Гродненской областной клинической больницы был назначен в 2002 году. До этого работал в районных больницах. С 2014 года является доцентом одной из кафедр Гродненского государственного медицинского университета. Автор 52 научных работ, двух монографий и одного изобретения. Имеет 20-летний опыт врачебной практики. На момент возбуждения уголовных дел руководитель больницы был депутатом областного Совета.

Правда, дело о сокрытии взрыва в суде было прекращено в связи с истечением срока давности. С таким решением Савицкий согласился.

 — Здесь я свою вину признаю. Но я в тот же день рассказал о случившемся и Следственному комитету, и прокуратуре, — говорит Савицкий.

Правда, признается, МЧС о ЧП в больнице сообщил несколько позже.

 — На то были свои причины, — добавляет экс-главврач.

Какие — не говорит.

Поддержать бывшего руководителя больницы пришли его коллеги. В том числе и бывший главный энергетик медучреждения, который и был признан виновным во взрыве.
Мужчина комментировать дело отказывается, лишь замечает, что погибших в тот день в тот цех не посылал, а о том, что они были в состоянии алкогольного опьянения — не знал.

 — Я свое уже отсидел. Вышел по амнистии. Вспоминать тот случай и эти годы не хочу, — говорит мужчина.

Что касается второй части обвинения по делу бывшего главврача областной больницы, то здесь речь идет о неправильном и неправомерном (по версии обвинения) распределения премий.

Сам же Савицкий утверждает: все делал правильно.

 — Дело в том, что тогда, в 2013 году, местным управлением здравоохранения был издан приказ, согласно которому размер премий был фиксирован у некоторых категорий работников. Однако он противоречил тем нормативным актам, которые были приняты на государственном уровне, — уже после судебного заседания рассказывал Святослав Савицкий. — Мало того, приказ потом и вовсе был отменен. И получается, что я отвечаю по уже несуществующему документу. Но, согласно законам, я не должен нести уголовную ответственность. Так в чем я виноват?

Прокурор запросил для Савицкого 4 года в колонии строгого режима. На что мужчина в своем последнем слове сказал:

— Я не боюсь этих сроков. Но исходя из моего состояния здоровья, есть вероятность 50%, что я умру в ближайшие 5 лет. Что ж. Будем умирать в тюрьме.

Решение по данному делу суд огласит завтра, 23 января.

 
Теги: Гродно
 
 
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В суде Ленинского района Гродно продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего главврача Гродненской областной клинической больницы. Сегодня, 22...
 
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