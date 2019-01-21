Он просто был быстрее. В Могилеве в игровом клубе мошенник забрал чужой выигрыш

В одном из игровых клубов Могилева мужчина подошел к администратору, сообщил, что он только что выиграл 502 рубля и попросил выдать ему выигрыш. Женщина деньги отдала — и очень удивилась, когда к стойке подошел еще один довольный игрок, сообщив, что хочет забрать именно эти 502 рубля.

Администратор позвонила в милицию.

Оказалось, чужим выигрышем завладел 43-летний ранее не судимый могилевчанин, сообщили в УВД. Он видел, как сосед по игровым автоматам выиграл крупную сумму денег и, опередив мужчину, пошел к стойке, получил денежный выигрыш и ушел из клуба.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за мошенничество. Злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.