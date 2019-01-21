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Он просто был быстрее. В Могилеве в игровом клубе мошенник забрал чужой выигрыш
22.01.2019 16:44 — Новости Общества | Tut.by
В одном из игровых клубов Могилева мужчина подошел к администратору, сообщил, что он только что выиграл 502 рубля и попросил выдать ему выигрыш. Женщина деньги отдала — и очень удивилась, когда к стойке подошел еще один довольный игрок, сообщив, что хочет забрать именно эти 502 рубля.
Администратор позвонила в милицию.
Оказалось, чужим выигрышем завладел 43-летний ранее не судимый могилевчанин,
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за мошенничество. Злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.
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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за мошенничество. Злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.
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