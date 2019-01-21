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Преступление ради забавы

22.01.2019 — Новости Общества | Голас Касцюкоушчыны  
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Количество преступлений в районе, совершаемых несовершеннолетними, остается на прежнем уровне.

Анализ зарегистрированной в районе за 11 месяцев 2018 года преступности среди несовершеннолетних согласно количественным показателям, оконченных расследованием уголовных дел, свидетельствует об ее существенном росте: с 2 до 5, или на 150 % больше. Из них три преступления, относящиеся к категории менее тяжких преступлений, и два преступления, – к категории тяжких.

Возрос также удельный вес подростковой преступности в структуре общей преступности, который составил 3,3 % (за аналогичный период 2017 года –1,4 %) при среднеобластном 2,6 %.

Из анализа совершенных преступлений следует, что 2 из них совершено группой лиц, 3 – в состоянии алкогольного опьянения, 4 – в вечернее и ночное время, и все 5 – в выходные и праздничные дни.

Прокурорскими работниками, сотрудниками РОВД, учреждениями образования, иными субъектами профилактики в целях предупреждения совершения преступлений и правонарушений несовершеннолетними постоянно проводится разъяснительная работа в средствах массовой информации, школах об установленной законом ответственности за те или иные преступления и правонарушения. Вместе с тем совершеннолетние продолжают совершать преступления и не от нужды, а от безделья!

К примеру, в июне 2018 года в 23-м часу две несовершеннолетние девочки А. и Д., находясь в состоянии алкогольного опьянения на ул. Спортивной г. Костюковичи, то есть в общественном месте, умышленно, грубо нарушая общественный порядок, проявляя пьяную удаль, беспричинно, из хулиганских побуждений, руками разбили стекла окон в веранде дачного дома, принадлежащего гр. М., чем совершили преступление.

В августе 2018 года прокуратурой района направлено в суд для рассмотрения уголовное дело в отношении последних по ч.1 ст. 339 УК Республики Беларусь.

Уголовное законодательство предусматривает наказание за совершенное преступление до трех лет лишения свободы.

 

Татьяна ЕЛИСЕЕНКО,

старший помощник прокурора

Костюковичского района.

 
 
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Количество преступлений в районе, совершаемых несовершеннолетними, остается на прежнем уровне. Анализ зарегистрированной в районе за 11 месяцев 2018 года...
 
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