Мужчина нашел, принес во двор и распилил 100-килограммовую бомбу. Саперы недоумевают, как не взорвалась

В деревне Буйновичи Лельчицкого района Гомельской области на местном подворье саперы внутренних войск достали из стога сена… 100-килограммовую авиационную бомбу. О ней в милицию сообщила хозяйка участка. Оказывается, нашел и притащил бомбу во двор несколько лет назад ее ныне покойный муж, рассказали в милиции.



Фото: МВД

Мужчина отпилил хвостовую часть боеприпаса, затем спрятал в сене и пригрозил жене, чтоб она никому об этом не рассказывала.

К слову, в месте распила находился тротил.

Точно не известно, где мужчина нашел авиабомбу, как сумел транспортировать, а самое главное — почему в ходе всех проделанных манипуляций она не взорвалась, ведь была со взрывателем, то есть находилась в боевом состоянии.

Боеприпас — советская осколочно-фугасная авиационная бомба послевоенного периода.

Саперы вывезли ее и уничтожили на полигоне.