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Мужчина нашел, принес во двор и распилил 100-килограммовую бомбу. Саперы недоумевают, как не взорвалась
22.01.2019 17:41 — Новости Общества | Tut.by
В деревне Буйновичи Лельчицкого района Гомельской области на местном подворье саперы внутренних войск достали из стога сена… 100-килограммовую авиационную бомбу. О ней в милицию сообщила хозяйка участка. Оказывается, нашел и притащил бомбу во двор несколько лет назад ее ныне покойный муж,
Мужчина отпилил хвостовую часть боеприпаса, затем спрятал в сене и пригрозил жене, чтоб она никому об этом не рассказывала.
К слову, в месте распила находился тротил.
Точно не известно, где мужчина нашел авиабомбу, как сумел транспортировать, а самое главное — почему в ходе всех проделанных манипуляций она не взорвалась, ведь была со взрывателем, то есть находилась в боевом состоянии.
Боеприпас — советская осколочно-фугасная авиационная бомба послевоенного периода.
Саперы вывезли ее и уничтожили на полигоне.
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Мужчина нашел, принес во двор и распилил 100-килограммовую бомбу. Саперы недоумевают, как не взорвалась
В деревне Буйновичи Лельчицкого района Гомельской области на местном подворье саперы внутренних войск достали из стога сена… 100-килограммовую авиационную бомбу....
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