В Беларуси изменен порядок планирования и проведения капремонта жилья

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22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изменения и дополнения в положение о порядке планирования, проведения и финансирования капитального ремонта жилфонда внесены постановлением Совета Министров от 21 января 2019 года №39, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

В частности, постановлением уточнен перечень работ при капитальном ремонте жилых домов за счет бюджетных средств и поступающей от населения платы за капремонт. Дополнительно в него включены работы по установке терморегуляторов на отопительных приборах в квартирах, устройство системы дистанционного съема показаний с приборов индивидуального учета расхода воды, газа. В перечень также включены работы по ремонту, замене и устройству противодымной защиты, установок противопожарной автоматики, ремонту системы вентиляции, устройству рециркуляции внутридомовой системы горячего водоснабжения (без устройства наружных сетей) и другие виды работ.

Согласно постановлению капитальный ремонт можно проводить одновременно с утеплением фасадов жилых домов. Этот вопрос решают заказчик и собственники, наниматели жилых помещений на стадии формирования задания на проектирование.

Для того чтобы избежать необоснованного использования бюджетных средств на капитальный ремонт жилфонда, в технические условия не будут включаться работы по замене и ремонту сетей и сооружений, находящихся в собственности, хозяйственном ведении или в оперативном управлении организаций энергетики, связи, жилищно-коммунального хозяйства.

Документом определена возможность включения жилых домов товариществ собственников и организаций застройщиков в перспективную программу и текущие графики проведения капитального ремонта с использованием средств местных бюджетов.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Положение о порядке планирования, проведения и финансирования капитального ремонта жилищного фонда утверждено постановлением правительства от 21 апреля 2016 года №324.-0-