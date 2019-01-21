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«Встретить за решеткой восьмой десяток - страшное наказание». В суде допрашивают главного патологоанатома
22.01.2019 18:00 — Новости Общества | Tut.by
После обеда суд Ленинского района Минска перешел к допросу Аркадия Пучкова. Во время своего выступления он рассказал, на что потратил взятки: лечение жены в Испании и Израиле, подарки для больниц, иностранных делегаций, которым покупались билеты в театр, устраивались ужины в ресторанах. Деньги от водителей катафалков шли на баню, в которую ходили расслабляться сотрудники бюро.
— Я искренне раскаиваюсь в содеянном. Понимаю и осознаю всю тяжесть совершенного мною. Через 4 дня…, — Аркадий Пучков не смог закончить предложение и прослезился. — …мне будет 70 лет, пойдет восьмой десяток. И встречать такой юбилей за решеткой, не в кругу семьи и друзей, самое большое наказание, которое я сам себе сделал.
Свои показания фигурант зачитывает с листков бумаги, иногда делает паузу и снова плачет. Патологоанатомом Пучков работает с 1976 года.
— Я отработал в профессии 46 лет, — уточняет обвиняемый.
По его словам, финансировалось бюро недостаточно, поэтому санитары сбрасывались ежемесячно по 50 долларов, чтобы облагородить территорию, купить цветы, покрасить перила.
— В 2009 году у меня тяжело заболела жена, онкология. В связи с болезнью она перестала работать, заработной платы не хватало. Все это длилось до 2015 года, — говорит Пучков, который в 2013 году
В декабре 2015 года женщина умерла. Главный патологоанатомом продолжал брать взятки, он не исключает, что санитары сами увеличили суммы с 50 долларов до 100.
— Мне передавали 200 долларов на похороны, потом на день рождения, 40 дней. Я не отказывался. Я очень тяжело пережил смерть жены. Жизнь пошла, как в тумане. Не помню, что я делал, как… В 2017 году сказал, что не буду брать больше никаких денег, прекращаю все.
Что касается взяток от предпринимателей, по словам Пучкова, он ни о чем не просил, они сами приносили 10% от сделки. В деле фигурирует, что предприниматель Зубкова передала ему 73 670 рублей за возможность поставлять венки и заниматься перевозкой покойников.
— Она была настойчива, и я взял деньги. Соблазн был велик. Она говорила, что так работают все, — вспоминает Аркадий Пучков. — Суммы никогда не перечитывал, встречи не инициировал.
Взятки тратились на нужды бюро.
— Приезжали иностранные делегации, покупались билеты в театр, подарки организовались ужины в ресторане. На юбилеи больниц дарили пылесос, СВ-печь, цветы, — рассказывает Пучков.
Он не только принимал делегации, но и сам ездил за границу на конференции и симпозиумы.
— Побывал в 10 странах — читает с бумаги фигурант. — Будучи за рубежом, всегда покупал патологоанатомическую литературу, которой здесь не было. Эти поездки были важны.
Также деньги уходили на содержание бани, расположенной на территории бюро. Только ежегодно покупалось 100−150 веников.
— Баня была для релаксации после работы, в нее ходили все сотрудники бюро.
С 2017 года Пучков отказался от всех взяток, но предприниматель Зубкова была «самой настойчивой» и продолжала приносить деньги. Во время выступления в суде он заявил, что признает вину, кроме эпизода, связанного с директором ЧУП. Он по версии обвинения передал Пучкову 2100 долларов за возможность открыть ритуальный магазин на территории бюро.
— Я не мог брать с него денег, он сын моего друга. Но вы можете и не поверить моим словам, — обращается к суду обвиняемый. — Мне стыдно за все, а больше всего стыдно перед детьми. Прошу суд о снисхождении ко мне.
Свою речь Аркадий Пучков закончил со слезами.
— Поясните, так в чем вы признаете себя виновным? Исходя из вашей речи, вы получали взятки? — спросил прокурор Святослав Великий.
— Я так понимаю, — ответил Пучков и попросил ответить на вопросы не сейчас, а в самом конце судебного следствия, пояснив, что он расстроен.
В суде объявлен перерыв до среды, 23 января.
Напомним, в июне Аркадий Пучков
«В ходе расследования было установлено 24 эпизода (…). Общая сумма незаконного денежного вознаграждения составила
Главному патологоанатому Минздрава предъявлено обвинение по ч. 2, 3 ст. 430 УК (Получение взятки в крупном и особо крупном размерах). Санкция по ней предусматривает наказание от 5 до 15 лет лишения свободы.
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«Встретить за решеткой восьмой десяток - страшное наказание». В суде допрашивают главного патологоанатома
После обеда суд Ленинского района Минска перешел к допросу Аркадия Пучкова. Во время своего выступления он рассказал, на что потратил взятки: лечение жены в...
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