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Богуслава

22.01.2019 — Новости Общества | Вороновская газета  
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Богуслава

Профессиональная деятельность человека с таким именем, наверняка, должна нести в себе милосердие, добро и жертвенность. Богуслава Мозоль из д. Свилы нашла занятие по душе совсем недавно — всего полгода она работает в соцслужбе.

— На моем попечении сейчас находятся 10 пожилых людей из деревень Дегутка, Свилы, Кулькишки и Таврели, — обрисовала географию трудовых будней девушка. — Деревенский народ, как известно, особый — открытый, простодушный. С людьми привыкла работать. Я ведь продавцом до этого была.

— Обычно молодежь в город стремится. В 24 года не тяготит каждодневное общение с пожилыми, а не со сверстниками?

— Абсолютно нет. Близок по духу мне сельский уклад, да и муж из деревни, деткам здесь раздолье. А пообщавшись с мудрыми людьми, моими подопечными, истинный смысл жизни обретаешь. Сколько интересных историй они рассказывают, исходя из собственного опыта о ценностях жизненных толкуют.

— А сложности в работе нынешней какие?

— Дороги, — с улыбкой замечает Богуслава. — Это сейчас подморозило. Где на машине доеду, где на телеге, но чаще пешком. Сложнее осенью, когда дороги раскисшие.

— Вездеход бы соцработнику в подмогу — и проблем не было бы! — вступили в разговор заведующая отделением социальной помощи на дому Вороновского ТЦСОН Алла Барсукова и инспектор Людмила Стефанович. — Хорошая работница. Пожилые люди ведь капризные бывают, но жалоб на Богуславу нет, всем старается угодить. А мы помогаем в ведении документации, подсказываем при необходимости.

Под крылом малой родины уверенно чувствует себя славящая Бога своим трудом.

Галина ШЛЕМПО.

Фото автора.

 
 
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Профессиональная деятельность человека с таким именем, наверняка, должна нести в себе милосердие, добро и жертвенность. Богуслава Мозоль из д. Свилы нашла занятие...
 
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