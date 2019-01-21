Народный доктор Владимир Тисиневич





О результатах конкурса «СуперДоктор-2018» нам написал постоянный автор и неравнодушный человек и читатель Валерий Василевский. Но о том, что такой конкурс есть, мы уже узнали сами (к сожалению, когда голосование завершилось и организаторы подводили итоги).

Начнем с того, что в интернете существует сайт «СуперДоктор» — сайт «для тех, кто хочет выразить благодарность доктору и тем самым выдвинуть его кандидатуру для участия в конкурсе «СуперДоктор». В конкурсе нет победителей и побежденных, но есть самые любимые доктора, которым можно оставить отзыв — написать теплые и добрые слова». Написать на сайт может любой, и неравнодушные глусчане предложили личность своего народного доктора — Владимира Тисиневича: «Это наша гордость, наша любовь, наше всё! Сама Вселенная послала на нашу Глусчину этот дар — врача-хирурга Тисиневича Владимира Александровича!.. Мы не представляем нашу Глусскую райбольницу без этого врача! Низкий поклон! Пусть вся страна узнает о нем!»

Почти целый год белорусы (и не только) оставляли свои отзывы на сайте, всего, сообщают организаторы проекта, было номинировано 668 докторов и в их адрес написан 4 121 отзыв. Более того, люди «присылали бумажные письма и даже высылали эпикризы, посвящали врачам стихи и писали их портреты». По условиям конкурса, победителями становились врачи, набравшие наибольшее количество отзывов на сайте, — отдельно по каждой области республики и один абсолютный победитель. Добавим, что были опубликованы только достоверные отзывы, администраторы обязательно проверяли личные данные тех, кто их оставлял, и пресекали любые попытки их накрутки.

Не будем долго томить наших читателей, а скажем, что в Могилёвской области звание «СуперДоктор-2018» получил именно Владимир Тисиневич. О нем было прислано 139 отзывов! (И это несмотря на то, что, к сожалению, о конкурсе знали немногие.)

Церемония награждения состоится 25 января в Минске, а если Владимир Александрович не сможет туда поехать, то награду и поздравление привезут ему буквально на дом.

Мы очень рады за Владимира Александровича, который вот уже почти полвека спасает, лечит, восстанавливает здоровье и даже жизни глусчан. Мы поздравляем его и от имени редакции, и от имени всех благодарных пациентов. Впрочем, об их благодарности лучше всего скажут оставленные ими на сайте «СуперДоктор» отзывы.

«Владимир Александрович, СПАСИБО Вам за то, что Вы у нас есть! За то, что идешь на прием и знаешь, что тебе точно помогут, а ко всему и настроение поднимут, с чем бы ты ни обратился…»

«Всего один раз обращалась за помощью — руки золотые у врача! Один раз, а запомнила на всю жизнь!..»

«Каждая бабушка в нашем районе знает Владимира Александровича. (Тисиневич принимает?)»

«Спасибо за моё спасение!»

«Огромное спасибо и низкий поклон за спасение моей дочери… Владимир Александрович был в отпуске и, несмотря на это, делал операцию, каждый день приходил на обход…»

«Хирург от Бога… Даже в Москве о нем многие знают. Его рукам сам Бог помогает, потому что он спасает людей!»

«Сколько прожила лет, а мне 61, — лучших врачей за свою жизнь не видела…»

«Про Владимира Александровича мне рассказывала моя бабушка… много лет назад этот врач спас ее… И благодаря ему моя бабушка перешагнула рубеж 80 лет! Она его до сих пор называет просто «мой доктор»! И, кстати, поклон ему за это!»

«Этого величайшего хирурга двух эпох знает весь мир! Знает Израиль, Америка, знает Запад и Восток! Эта фамилия на слуху у каждого второго жителя планеты!.. Он не любит, когда его хвалят, он говорит: «Это мой долг!»

«Я счастлива написать отзыв о нашем докторе, о хирурге, чей труд во благо людей длится уже почти полвека! Он вернул мне папу. Мы отчаялись, мы боролись, как могли. Доктор Тисиневич сделал это! Он подарил папе вторую ЖИЗНЬ!..»

«Он лучший! Все бы так ответственно относились к пациентам, невзирая — ночь это или отпуск — он всегда на работе! При первом звонке он уже в белом халате! У него нет отговорок! У него есть: «НАДО СПАСАТЬ!»

«И самое главное, Владимиру Александровичу можно доверять за 100-процентные правильные диагнозы болезни. Он никогда не ошибается».

«Кланяюсь низко Вам, Врач с большой буквы Тисиневич Владимир Александрович! Вы вернули мне мою жизнь, мое счастье видеть этот мир! Благодарность огромная, преклоняюсь перед Вашим талантом!»

Подготовила Оксана ВАСИЛЕВСКАЯ

Фото из архива редакции