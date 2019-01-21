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Утренник в честь Рождества Христова прошел в борисовском храме

22.01.2019 — Новости Общества | Единство  
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– Большой детский праздник после утренней литургии в день Рождества Христова – многолетняя добрая традиция нашего храма. Рождество – один из главных христианских праздников, к тому же именно для нашего храма Рождество – это престольный праздник, т.к. верхний храм был освящен на 2000-летие рождения Христа, – рассказал корреспонденту «А» протоиерей Евгений Шваб, клирик прихода храма Рождества Христова.
Кроме рождественского утренника, во дворе храма состоялась небольшая ярмарка, где можно было приобрести праздничные угощения, картины, поделки и
украшения.
– С храмом Рождества Христова мы сотрудничаем не первый год. На Рождество по традиции организуем большой праздник для детей и взрослых, дарим радость и сами радуемся, – рассказала Светлана Каминская, заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГУДО «Центр творчества детей и молодежи Борисовского района».
Наш корр.

 
 
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Рождественский утренник, посвященный празднику Рождества, прошел на территории храма Рождества Христова. Преподаватели и учащиеся воскресной школы, а также...
 
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