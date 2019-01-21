Наводить порядок на земле нужно сообща



Выступившая с докладом начальник районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Елена Смирнова отметила, что в целях выполнения республиканского плана мероприятий по наведению порядка на земле в 2018 году был утвержден план мероприятий по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов Борисовского района на 2018 год. План составлялся согласно поступившим от руководителей организаций предложениям по

критериям.

За 2018 год из запланированных 54 пунктов районного плана мероприятий по наведению порядка в полном объеме выполнены все 54.

Наиболее успешно справились с плановыми заданиями по наведению порядка на земле такие предприятия и организации, как филиал «Большие Новоселки» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Минскоблхлебопродукт», УП «Зачистье Агро», ОСП – филиал «Нивки» УП «Бумажная фабрика» Гознака, Зембинский, Иканский, Пригородный, Мстижский сельисполкомы, Борисовский опытный лесхоз.

Вопросы, связанные с наведением порядка на земле и обустройством территорий района, находятся на постоянном контроле в инспекции. Целенаправленная работа по наведению порядка на земле и благоустройству территорий района будет продолжена в 2019 году. Рациональное использование природных ресурсов, охрана окружающей среды являются неотъемлемым условием экологической безопасности, устойчивого экономического и социального развития

общества.

Стратегия и пути решения важнейших природоохранных задач в Борисовском районе определены Государственной программой «Охрана

окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов на 2016-2020 годы», программой социально-экономического развития Республики Беларусь в области охраны окружающей среды, районным планом мероприятий по наведению порядка на земле и

благоустройству населенных пунктов.

По вопросам соблюдения природоохранного законодательства инспекцией в истекшем году проведено 284 мониторинга, 11 мероприятий технологического характера, 197 полевых мероприятий.

О состоянии атмосферного воздуха

В условиях стабильного экономического развития атмосфера подвергается существенному загрязнению из-за выбросов газообразных и твердых загрязняющих веществ от различных производств. В Борисовском районе разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух выданы 141 организации. За 8 месяцев прошедшего года превышений нормативов выбросов не установлено.

Предприятиями города введено в эксплуатацию 10 установок очистки газа, что позволило снизить выбросы на 193 тонны. Экологическая ситуация в районе по данным Национальной системы мониторинга окружающей среды характеризуется устойчивой положительной динамикой.

В части обращения с отходами

Проведена работа по оптимизации объектов захоронения ТКО. В 2018 году рекультивирован 1 мини-полигон ТКО в д. Бытча и 1 закрыт в д. Б. Новоселки. Работа в данном направлении продолжится в 2019 году. В настоящее время на территории района эксплуатируется 1 полигон ТКО.

Во всех крупных торговых объектах созданы пункты сбора и места временного хранения ртутьсодержащих отходов от населения. Сбор отработанных батареек осуществляется посредством стационарных пунктов, расположенных в объектах торговли, образования. Вместе с тем, плановые задания по заготовке и переработке вторичных материальных ресурсов Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда 2016-2020» выполнены только на 62,4%.

При проведении мониторинга полигона ТКО г. Борисова неоднократно выявлялись факты неразделения отходов по видам некоторыми предприятиями и организациями города и района. Проводились мониторинги промышленных предприятий по вопросам сбора и сдачи ВМР. Руководителям предприятий направлены информационные письма с предложениями о передаче на использование собранных ВМР.

По результатам проведенных обследований деревообрабатывающих организаций привлечено к ответственности более 30 должностных лиц. Основные нарушения в части обращения с отходами – ненадлежащее содержание территории, необорудование мест временного хранения отходов, а также несанкционированное размещение отходов.

За 2018 год инспекцией было зарегистрировано 35 сделок о передаче опасных отходов на определенный срок, выдано 37 разрешений на хранение и захоронение отходов производства, рассмотрено и согласовано более 200 инструкций по обращению с отходами производства.

Однако без разрешительных документов в части обращения с отходами осуществляют деятельность следующие сельскохозяйственные организации: ООО «Метча Агро», ОАО «Забашевичи», ОАО «Агрофирма имени Суворова», ОАО «Лошницкий край», ОАО «Корсаковичский».

Также следует указать на одну из важнейших проблем Борисовского района – хранение непригодных пестицидов. Хранение непригодных пестицидов во многих организациях происходит с нарушениями действующего законодательства – это ОАО «Борисовская Агропромтехника», ПСХ «Черневичи» ОАО «Борисовский завод агрегатов», ОАО «Зембинский», ОАО «Лошницкий край», ОАО «ДОК-Агро».

Хотелось бы отметь плодотворную работу филиала «Большие Новоселки» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» и УП «Зачистье Агро», которые сдали на долговременное хранение непригодные пестициды в общем количестве 8 т 309 кг на комплекс по переработке и захоронению токсичных отходов в Гомельской области.

О состоянии поверхностных водных объектов (рек, озер, прудов)

В рамках реализации требований водоохранного законодательства в районе проводится работа по государственному контролю за охраной и рациональным использованием вод-ных ресурсов. Если в 2017 году в ОАО «Здравушка-милк», ОАО «Борисовдрев» выявлялись нарушения условий сброса сточных вод, то в 2018 году порядок этими предприятиями наведен, условия сброса в реки Сха и Березина соблюдены.

В течение 2017-2018 гг. не обес-

печивали нормативную очистку сточных вод очистные сооружения КПУП «Борисовводоканал, УП «Жилье».

Из пяти выпусков дождевой канализации УП «Жилье» в реки Сха, Плиса и Березина только на одном имеются очистные сооружения. До тех пор, пока не будут возведены очистные сооружения по очистке дождевых сточных вод на выпусках, избежать превышений не удастся.

Наиболее распространенными нарушениями являются работа сельхозпредприятий без разрешения на специальное водопользование, чем нарушено право госсобственности на воду, уклонение от исполнения обязательных предписаний, отсутствие документации первичного учета воды, приборов учета на водозаборных сооружениях, что ведет к нерациональному использованию воды питьевого качества и превышению установленных допустимых лимитов добычи подземных пресных вод.

На территории Борисовского района требуют тампонажа 76 скважин.

В части охраны растительного мира

Актуальным остается вопрос борьбы с инвазивными видами растений (борщевиком Сосновского, золотарником канадским). На территории Борисовского района у 12 землепользователей произрастает борщевик Сосновского, всего на территории района зафиксировано 43 места произрастания борщевика. Площадь его произрастания составляет свыше 15 га. Для борьбы с борщевиком в 2018 году было выделено 13 260 рублей.

В соответствии с Кодексом Республики Беларусь о земле землепользователи должны осуществлять в границах предоставленных им земельных участков мероприятия по охране земель, в том числе предотвращать зарастание сельскохозяйственных земель древесно-кустарниковой растительностью (насаждениями) и

сорняками.

С целью активизации работ сельским исполнительным комитетам, сельскохозяйственным организациям района,

ГОЛХУ «Борисовский опытный лесхоз», ДРСУ-122, ДЭУ №69, ОАО «ПМК-16 Агро», Борисовской дистанции пути, УП «Жилье» направлялись информационные письма о необходимости обследования территорий и принятия своевременных мер по уничтожению инвазивных видов

растений.

Землепользователям необходимо активизировать работу в данном направлении.

В части охраны и рационального использования земель и недр

На постоянном контроле в инспекции находятся вопросы соблюдения природоохранного законодательства при эксплуатации внутрихозяйственных карьеров. На территории Борисовского района действуют 12 внутрихозяйственных и 2 промышленных карьера, в ходе обследования которых установлено, что недропользователями принимаются определенные организационно-практические меры по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации карьеров и соблюдению требований природоохранного законодательства.

Вместе с тем выявлены и недостатки, свидетельствующие о ненадлежащем соблюдении требований Директивы Президента Республики Беларусь от 11.03.2004 №1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины», которые подлежат устранению во избежание чрезвычайных происшествий.

В частности, при посещении внутрихозяйственных карьеров в д. Жерствянка ОАО «Зембинский», д. Горожанка ОАО «Корсаковичский» установлены существенные нарушения требований безопасности, а именно: края карьеров не приведены в безопасное состояние, углы отдельных откосов имеют отвесную высоту, что вызывает их самопроизвольное осыпание внутрь карьера, визуально определяется нависание грунта, а также следы обрушения песка. Запрещающих знаков об опасности нахождения в карьерах не имеется, что создает угрозу жизни и здоровью не только работников предприятия, но и местных жителей.

Не всеми недропользователями соблюдается требование п.п.1.1 п.1 ст.17 Кодекса Республики Беларусь о недрах, о недопустимости ведения работ на глубине, превышающей 5 метров, – в д. Жерствянка» ОАО «Зембинский», д. Горожанка ОАО «Корсаковичский». В карьере вблизи д. Унтальянка ООО «Метча Агро» периодически допускается складирование бытовых и строительных отходов. Не проведена рекультивация нарушенных земель на карьере вблизи д. Жерствянка ОАО «Зембинский», д. Унтальянка ООО «Метча Агро».

На сегодняшний день вопрос наведения порядка на земле остается актуальным. На территории Борисовского района в четырех садоводческих товариществах имеются множественные неиспользуемые (заброшенные, заросшие) участки. Непринятие заинтересованными лицами должных мер по наведению порядка на земле негативно влияет и на оперативную обстановку, связанную с пожарами в экосистемах. В случае, если до конца первого квартала 2019 года не будут приняты должные меры по наведению порядка на земле, то в предстоящий пожароопасный период возможно увеличение количества загораний в бесхозных, пустующих зданиях, а также травы и кустарника в экосистемах, особенно на необработанных (неэксплуатируемых) землях. Учитывая данную ситуацию, необходимо рассмотреть вопрос об изъятии вышеуказанных земельных участков и ликвидации садоводческих товариществ и изменении назначения таких участков, в частности, о переводе земли в лесной

фонд.

Сохранение окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов — главное направление экологической политики Республики Беларусь. Мы должны осознавать ту важную роль, которую играет рациональное использование природных ресурсов, охрана окружающей среды. Это является средством улучшения условий жизни населения, экономического развития региона.

Подводя итоги обсуждения данного вопроса, председатель Борисовского райисполкома Геннадий Денгалев акцентировал внимание присутствующих на том, что успеха в наведении порядка на земле можно добиться только общими усилиями, поэтому работать нужно сообща.

Наш корр.