«Почти задержали, но вмешался прохожий». В Гомеле судят ранившего в троллейбусе троих милиционеров

За стеклом — улыбающийся молодой человек, он с удовольствием позирует перед фотокамерами и выглядит довольным. Это Никита Бас, его обвиняют в уклонении от отбывания наказания, а также в покушении на убийство троих сотрудников милиции при исполнении.





В начале апреля 2018 года 23-летний Никита сбежал из учреждения открытого типа в Могилевской области, где отбывал срок (3 года) за хулиганство и незаконный оборот наркотиков. Его объявили в розыск. В мае его заметили в родном Гомеле, во время задержания парень оказал вооруженное сопротивление. Прямо в троллейбусе он ранил ножом троих оперативников (их впоследствии оперировали). После этого обвиняемый прыгнул в Сож и пытался уплыть, его с лодки ОСВОДа подстрелили сотрудники ОМОНа.

«Нашему суду доверяю всё!» — бодро заявил обвиняемый в начале судебного заседания под всхлипывания присутствующих в зале бабушки и мамы.





Прежде чем приступить к обвинению, прокурор перечислил нарушения Баса, которые он совершил на «химии»: не здоровался с начальником учреждения, не выходил на внутреннюю проверку и на построения, спал в неположенное время, отказывался производить уборку, был невежлив и, наконец, находясь в больнице на лечении, в ночь со 2 на 3 апреля сбежал.

На судебном заседании 22 января потерпевшие рассказали, как проходило задержание обвиняемого.

Вечером 15 мая двое оперуполномоченных оперативно-поискового отдела УВД получили фотоориентировку, оружие и задание. Третьего оперативника задействовали в качестве водителя (он в итоге получил самые серьезные ранения и потерял много крови).

По оперативной информации, Бас должен был находиться в районе улицы Чонгарской Дивизии, где собирался встретиться с друзьями. Милиционеры прождали несколько часов, обследовали близлежащие дворы, съездили даже в другой район, прежде чем заметили на остановке схожего по приметам парня. Он сел в троллейбус № 20.

Оперативники рассказали, что не были уверены, что в троллейбусе находился именно разыскиваемый. Милиционеры сообщили в суде: прямо перед задержанием узнали, что беглец занимался то ли боксом, то ли борьбой. Новость о физической подготовке Баса стала для них неожиданностью.

— Была мысль задействовать ОМОН, но не было полной уверенности, что в троллейбусе именно тот, кто нам нужен, поэтому решили проверить. Приняли решение обогнать троллейбус и на остановке «Универмаг», если он не выйдет, подсесть. Пока обгоняли троллейбус, рассматривали его, сошлись на том, что пассажир был очень похож на нужного нам человека. До того как мы зашли, человек стоял спокойно. Но как только мы оказались внутри, стал в боевую стойку.

— Это как? — поинтересовался адвокат обвиняемого.

— Вот так, — стал в напряженную позу потерпевший.

Его коллега позже дополнил: «Он напрягся и открыто на нас смотрел. Мы поняли, что рассекречены».





Далее события развивались стремительно. Бас, по словам потерпевших, сразу после того как один из них достал удостоверение и произнес: «Милиция!», оттолкнул стоящего ближе всего к нему милиционера. Началась потасовка. Бас ранил ножом силовиков. Один поскользнулся на собственной крови, второй почувствовал, что «кровь обжигала ногу, словно кипятком». Как потом подсчитали эксперты, Бас нанес потерпевшим несколько десятков ударов в область рук, ног, грудной клетки и лица.

По словам милиционеров, в какой-то момент они едва не надели наручники на беглеца, но в троллейбус вошел «плотный парень в светлом», который помешал задержанию.

— Он кричал: «Чего вы втроем на одного?», дергал за одежду, а Никита Александрович (обвиняемый. — Прим. ред.) сказал ему: «Братан, помоги», и тот стал нас оттягивать, — рассказал один из потерпевших.

Один из милиционеров к этому времени из-за потери крови ослаб — и отпустил Баса. Тот выбежал из троллейбуса. Два оперативника бросились за ним, хотели стрелять, но не стали, т. к. на улице были люди.





Обвиняемый с неподдельным интересом слушал показания потерпевших, все время улыбался. Время от времени задавал уточняющие вопросы: кто и как заходил в троллейбус? где стоял? Просил оперативника продемонстрировать суду, как тот показывал удостоверение и представлялся.

Свою вину молодой человек не признает полностью.

Завтра суд заслушает показания свидетелей.