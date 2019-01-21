Волонтерство, творчество, отличная учеба. В Гродно вручили стипендии Белорусского фонда мира

В молодежном центре «Гродно» в торжественной обстановке 52 человека получили стипендию Гродненского областного отделения Белорусского фонда мира. Уже 16 лет общественное объединение на Гродненщине поощряет талантливую молодежь. За это время более 1600 школьников и студентов области получили почетную награду.





Среди удостоенных стипендии активисты волонтерского и патриотического движений, победители различных конкурсов и олимпиад, спортсмены. Почетными гостями церемонии стали ветераны Великой Отечественной войны – Валентина Баранова и Григорий Обелевский.





Ребята очень рады тому, что получили награды, и охотно делятся впечатлениями.

Десятиклассница Екатерина Метелица учится в школе №11 Гродно . Стипендией отмечена за активное участие в олимпиадах. В этом году стала призером третьего этапа республиканской олимпиады по белорусскому языку.

– Очень приятно, что мои старания поощрили, важно видеть поддержку. Теперь мотивация значительно выросла, хочется достичь еще больших вершин и вдохновлять своими успехами других, – сказала Екатерина.





















Максим Тимаков, учащийся 11 класса школы №39 Гродно, преуспел во многом. Он активный волонтер Красного Креста и «Доброго сердца», и достигает хороших успехов в учебе: не раз был в тройке лидеров в областных олимпиадах.

– Еще увлекаюсь вокалом, занимал призовые места в областных песенных конкурсах. Буду работать над тем, чтобы достойно представлять область на республиканском уровне, – отметил Максим.

















Анжелика Корлукович приехала из Ошмян. Девушка учится в 10 классе в школе №3, виртуозно играет на цимбалах и принимает активное участие в олимпиадном движении и жизни школы.

– На музыкальных конкурсах выступаю как в ансамбле, так и сольно. В этом году в республиканском конкурсе «Львенок» наш ансамбль занял третье место. В международном конкурсе «Северное сияние» – место, в сольном выступлении я стала лучшей, – рассказала Анжелика.







