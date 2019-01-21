ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Волонтерство, творчество, отличная учеба. В Гродно вручили стипендии Белорусского фонда мира

22.01.2019 — Новости Общества | Заря над Неманам  
Размер текста:
A
A
A
В молодежном центре «Гродно» в торжественной обстановке 52 человека получили стипендию Гродненского областного отделения Белорусского фонда мира.  Уже 16 лет общественное объединение на Гродненщине поощряет талантливую молодежь. За это время более 1600 школьников и студентов области получили почетную награду.
 
Волонтерство, творчество, отличная учеба. В Гродно вручили стипендии Белорусского фонда мира
 
Среди удостоенных стипендии активисты волонтерского и патриотического движений, победители различных конкурсов и олимпиад, спортсмены. Почетными гостями церемонии стали ветераны Великой Отечественной войны – Валентина Баранова и Григорий Обелевский.
 
Волонтерство, творчество, отличная учеба. В Гродно вручили стипендии Белорусского фонда мира
 
Ребята очень рады тому, что получили награды, и охотно делятся впечатлениями.
 
Десятиклассница Екатерина Метелица  учится в школе №11 Гродно. Стипендией отмечена за активное участие в олимпиадах.  В этом году стала призером третьего этапа республиканской олимпиады по белорусскому языку. 
 
– Очень приятно, что мои старания поощрили, важно видеть поддержку. Теперь мотивация значительно выросла, хочется достичь еще больших вершин и вдохновлять своими успехами других, – сказала Екатерина.
 
Волонтерство, творчество, отличная учеба. В Гродно вручили стипендии Белорусского фонда мира
Волонтерство, творчество, отличная учеба. В Гродно вручили стипендии Белорусского фонда мира
Волонтерство, творчество, отличная учеба. В Гродно вручили стипендии Белорусского фонда мира
Волонтерство, творчество, отличная учеба. В Гродно вручили стипендии Белорусского фонда мира
Волонтерство, творчество, отличная учеба. В Гродно вручили стипендии Белорусского фонда мира
 
Максим Тимаков, учащийся 11 класса школы №39 Гродно, преуспел во многом. Он активный волонтер Красного Креста и «Доброго сердца», и достигает хороших успехов в учебе: не раз был в тройке лидеров в областных олимпиадах. 
 
– Еще увлекаюсь вокалом, занимал призовые места в областных песенных конкурсах. Буду работать над тем, чтобы достойно представлять область на республиканском уровне, – отметил Максим.
 
Волонтерство, творчество, отличная учеба. В Гродно вручили стипендии Белорусского фонда мира
Волонтерство, творчество, отличная учеба. В Гродно вручили стипендии Белорусского фонда мира
Волонтерство, творчество, отличная учеба. В Гродно вручили стипендии Белорусского фонда мира
Волонтерство, творчество, отличная учеба. В Гродно вручили стипендии Белорусского фонда мира
 
Анжелика Корлукович приехала из Ошмян. Девушка учится в 10 классе в школе №3, виртуозно играет на цимбалах и  принимает активное участие в олимпиадном движении и жизни школы.
 
– На музыкальных конкурсах выступаю как в ансамбле, так и сольно. В этом году в республиканском конкурсе «Львенок» наш ансамбль занял третье место. В  международном конкурсе «Северное сияние» – место, в сольном выступлении я стала лучшей, – рассказала Анжелика.
 
Волонтерство, творчество, отличная учеба. В Гродно вручили стипендии Белорусского фонда мира
Волонтерство, творчество, отличная учеба. В Гродно вручили стипендии Белорусского фонда мира
 
 
 
 
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В молодежном центре «Гродно» в торжественной обстановке 52 человека получили стипендию Гродненского областного отделения Белорусского фонда мира. Уже 16 лет...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Почти задержали, но вмешался прохожий». В Гомеле судят ранившего в троллейбусе троих милиционеров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.01.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.01.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика