Сегодня президент провел совещание по проекту закона «О государственной службе». На совещании обсудили создание целостной системы государственной службы, рассказал директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов в эфире белорусских телеканалов. Кроме того, для госслужащих пропишут правила поведения в соцсетях.

«На сегодняшний день у нас разрозненно регулируются военная служба, служба в военизированных организациях и государственная гражданская служба. Этот проект закона говорит о том, что в стране существует единая система государственной службы, объединяющая все эти виды», — уточнил он.

«Приложением к этому проекту являются общие требования, этические требования, которые устанавливают для государственного служащего как в служебное, так и внеслужебное время. Кроме того, там прописывается, как с учетом сегодняшнего развития информационных технологий государственному служащему вести себя в социальных сетях», — сообщил Ипатов.

Отметим, что правила поведения госслужащего в соцсетях несколько лет действуют в России и Казахстане .

На совещании президент отметил , что высокий правовой статус государственных служащих, обеспечивающий престижность этой профессии, невозможен без установления в законе социально-правовых гарантий для них. Но эти гарантии должны строго соотноситься с обязанностями и ответственностью каждого сотрудника госоргана, обратил внимание он.

«Материальное положение госслужащих должно расти или падать в соответствии с ростом или падением жизненного уровня нашего населения. Это ключевое», — сказал президент. Он отметил, что одной из его принципиальных позиций по этому законопроекту является закрепление обязательных правил поведения, обеспечивающих строгую исполнительскую дисциплину.