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Cтандарты общего среднего образования утверждены в Беларуси
23.01.2019 07:35 — Новости Общества | БелТА
23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Образовательные стандарты общего среднего образования утверждены в Беларуси. Соответствующее постановление Министерства образования от 26 декабря 2018 года №125 опубликовано на
Постановлением утверждаются образовательный стандарт начального образования, образовательный стандарт базового образования и образовательный стандарт среднего образования. Документ вводится взамен постановлений Министерства образования №2 от 10 января 2007 года "Об утверждении образовательного стандарта общего среднего образования", №96 от 3 октября 2008 года "О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства образования Республики Беларусь от 10 января 2007 года №2", №32 от 29 мая 2009 года "Об утверждении образовательных стандартов учебных предметов в общеобразовательных учреждениях".
Стандарты разработаны Министерством образования Беларуси совместно с Научно-методическим учреждением "Национальный институт образования" Минобразования.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-
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23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Образовательные стандарты общего среднего образования утверждены в Беларуси. Соответствующее постановление Министерства...
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