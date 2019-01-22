ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Cтандарты общего среднего образования утверждены в Беларуси

23.01.2019 07:35 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Образовательные стандарты общего среднего образования утверждены в Беларуси. Соответствующее постановление Министерства образования от 26 декабря 2018 года №125 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Постановлением утверждаются образовательный стандарт начального образования, образовательный стандарт базового образования и образовательный стандарт среднего образования. Документ вводится взамен постановлений Министерства образования №2 от 10 января 2007 года "Об утверждении образовательного стандарта общего среднего образования", №96 от 3 октября 2008 года "О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства образования Республики Беларусь от 10 января 2007 года №2", №32 от 29 мая 2009 года "Об утверждении образовательных стандартов учебных предметов в общеобразовательных учреждениях".

Стандарты разработаны Министерством образования Беларуси совместно с Научно-методическим учреждением "Национальный институт образования" Минобразования.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Образовательные стандарты общего среднего образования утверждены в Беларуси. Соответствующее постановление Министерства...
 
Новости дня
Новости общества
 
Для госслужащих пропишут правила поведения в соцсетях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.01.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
23.01.2019
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика