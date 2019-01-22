Угон самолета, Рыбка, свобода и Лукашенко, выселение студентов и флешмоб для президентов - все за вчера

Доброе утро!

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Так, что у нас в спорте? Если кратко, то ничего нового: минское хоккейное «Динамо» снова проиграло — на сей раз питерскому СКА. В четверг сыграют с рижскими одноклубниками. Ну, а мы упорно продолжаем верить в белорусский хоккей!

Все новости вторника, 22 января

Кстати. Стартовал же национальный отбор на «Евровидение-2019»! Времени на подачу заявки мало — всего до 31 января. Но один ролик уже успел нас впечатлить ! Вы не будете пробовать в этом году? (Даже Гюнешь не будет).

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