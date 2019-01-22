Угон самолета, Рыбка, свобода и Лукашенко, выселение студентов и флешмоб для президентов - все за вчера

Два столичных госуправленца, между тем, лишились своих кресел — в Минске оказались обезглавлены два района, Партизанский и Октябрьский. Что произошло с Денисом Овсяниковым и Анатолием Жуковским, попытались разобраться здесь. Всего же в столице сейчас без руководителей 4 района из 9.
А еще вчера в стране отмечали День дипломатического работника — и мы вспомнили самых знаменитых белорусских дипломатов и разобрались, почему одному из них Сталин рекомендовал посещать церковь, другой отчитывал «Песняров» за неопрятный внешний вид, а третий обнаружил в сейфе МИДа всего один документ.
Капремонты в белорусских многоэтажках теперь будут проводить по-новому — вернее, мы по-новому будем за все это платить. Новое постановление правительства регулирует процедуру утепления фасадов за счет жильцов, добавляет много новых позиций, которые оплатит бюджет, а также делает статистику правдивой. Читайте, что поменяется.
Кстати, об остановках. На одной из них, в Минске, девушку, заходившую в троллейбус, ударило током — и она оказалась в больнице. Что говорит «Минсктранс»? Сразу скажем, пострадавшая немного обижена.
Помните, еще в июне мы писали, что у БГУ «заберут» два общежития, в которых будут жить участники II Европейских игр. Из-за этого одних студентов заселяли в новые общежития у ст. м. «Петровщина» только до 1 февраля 2019 года, других — «уплотняли», предлагали место четвертого человека в комнатах. И вот 1 февраля уже не за горами — и ребят из пяти вузов стали выселятьиз общежитий в Студенческой деревне в Минске. «Выселиться нужно до пятницы. Куда? Что сами найдем, туда и поедем. Все ищут квартиры или уезжают домой. Из-за выселения нам сместили сессию. У кого-то экзамен 29-го, у кого-то — 31 января, но в общежитии можно жить только до 25-го. Это значит, что на последний экзамен придется ехать из дома. А потом по плану каникулы и практика. Нам всем сказали, чтобы искали практику у себя в городах, если нет возможности снимать квартиру в Минске».
Ну и продолжаем рассказывать о постсоветской жизни военных городков в проекте «Закрытый город». В этот раз побывали в Бобруйске — в истории этого города много страниц отведено холодной войне, и только сравнительно недавно c них снят гриф «секретно». Немногие в городе знали, что рядом военные построили два хорошо укрепленных и замаскированных хранилища с ядерными боеголовками и водородными бомбами. Доставить их на территорию потенциального противника должны были тяжелые бомбардировщики дальней авиации. В авиагородке рядом с аэродромом и сейчас живут летчики, которые помнят и могут рассказать, какую роль им предстояло выполнить в случае войны. И мы, конечно, спросили их, как это все было!
Давайте о хорошем. Вернее, о светлом. Знакомьтесь — Аня, мама-оптимист, которая воюет с генетической болезнью сыновей. У нее их двое, и оба с мукополисахаридозом. Лекарства, которые могли бы замедлить течение болезни, есть — только вот получить их непросто. Препараты безумно дорогие. Особенно для пациентов со вторым типом мукополисахаридоза — у мальчиков именно такой. Одна ампула на пять килограммов веса стоит 2,5 тысячи долларов. Капельницы нужны еженедельно. Получается, на терапию Матвею потребуется 10 тысяч долларов в неделю. В год это огромная сумма. Но Аня ждет — один мальчик в стране их уже начал получать. Может, следующие — ее дети?..
А вот история о том, как брестчанка сделала из умирающего села «Мекку для белорусов». Деревня Стойлы Пружанского района умирала медленно. В конце XIX века здесь жили 204 человека. Пятьдесят лет спустя — 119. Прошло еще полвека, и в деревне осталось 12 человек. Последним жителем Стойл был народный мастер Николай Тарасюк. Вдохновленная творчеством Тарасюка брестчанка Лариса Быцко купила здесь дом, открыла агроусадьбу — и начала свою «программу возрождения села». Теперь сюда ежегодно съезжаются сотни туристов, а дома нашли своих хозяев — новых и старых.
В Сети набирает обороты флешмоб, где люди сравнивают свои снимки сейчас и 10 лет назад — 2009 vs. 2019. Отдельную графу можно посвятить политикам — и мы сравнили их сегодняшние фото с теми, что десятилетней давности. Заметны три тенденции: кто-то не изменяет своим привычкам и образу, другие спокойно принимают свой возраст, а третьи хотят обмануть время. В общем, смотрите сами — здесь у нас Лукашенко, Путин, Обмана, Трамп, Асад, Меркель, Макрон и другие.
Так, что у нас в спорте? Если кратко, то ничего нового: минское хоккейное «Динамо» снова проиграло — на сей раз питерскому СКА. В четверг сыграют с рижскими одноклубниками. Ну, а мы упорно продолжаем верить в белорусский хоккей!
Кстати. Стартовал же национальный отбор на «Евровидение-2019»! Времени на подачу заявки мало — всего до 31 января. Но один ролик уже успел нас впечатлить! Вы не будете пробовать в этом году? (Даже Гюнешь не будет).
Ваша редакция
Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.