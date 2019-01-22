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Угон самолета, Рыбка, свобода и Лукашенко, выселение студентов и флешмоб для президентов - все за вчера

23.01.2019 08:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

Ура-ура, вчера для нас был важный день: мы узнали, что TUT.BY зарегистрировали в качестве сетевого издания. Что это значит, рассказываем здесь — и принимаем поздравления!



  • Смотрите и слушайте — вот здесь вам Чалый по-быстрому объяснит, чего ждать от белорусской экономики в 2019 году. В конце прошлого года Александр Лукашенко определил ключевые показатели на 2019 год — но реально ли это?!
  • Вчера суд в Минске начал слушать дело бывшего главного патологоанатома Минздрава — 70-летнего Аркадия Пучкова обвиняют в том, что за 16 лет он набрал от предпринимателей и собственных сотрудников взяток на 180 тысяч долларов. Ого, оказывается, на смерти можно очень очень неплохо нажиться! Во время своего допроса в суде Пучков рассказал, на что потратил взятки. «…Мне будет 70 лет, пойдет восьмой десяток. И встречать такой юбилей за решеткой, не в кругу семьи и друзей, — самое большое наказание, которое я сам себе сделал».
  • А в суде в Гродно продолжали рассматривать другое уголовное дело — в отношении бывшего главврача Гродненской областной клинической больницы. Помните, он якобы пытался скрыть взрыв в оперблоке, где погибли двое рабочих? Вчера экс-руководитель медучреждения выступил с последним словом — и, кстати, дело по взрыву закрыли, главврач ответит за другое.
  • Капремонты в белорусских многоэтажках теперь будут проводить по-новому — вернее, мы по-новому будем за все это платить. Новое постановление правительства регулирует процедуру утепления фасадов за счет жильцов, добавляет много новых позиций, которые оплатит бюджет, а также делает статистику правдивой. Читайте, что поменяется.
  • Странная ситуация произошла в Минской области: там вдруг стали вне закона магазины-павильоны на остановках, и их приказали убрать. Предприниматели намерены бороться: у каждого из них в этих павильонах работают люди — и их нельзя выкинуть на улицу, в сами сооружения вложены большие деньги, да и вообще их возмущает, что госконтора облажалась, а им отвечай?! Люди собираются в облисполком и прокуратуру.
  • Кстати, об остановках. На одной из них, в Минске, девушку, заходившую в троллейбус, ударило током — и она оказалась в больнице. Что говорит «Минсктранс»? Сразу скажем, пострадавшая немного обижена.
  • Помните, еще в июне мы писали, что у БГУ «заберут» два общежития, в которых будут жить участники II Европейских игр. Из-за этого одних студентов заселяли в новые общежития у ст. м. «Петровщина» только до 1 февраля 2019 года, других — «уплотняли», предлагали место четвертого человека в комнатах. И вот 1 февраля уже не за горами — и ребят из пяти вузов стали выселять из общежитий в Студенческой деревне в Минске. «Выселиться нужно до пятницы. Куда? Что сами найдем, туда и поедем. Все ищут квартиры или уезжают домой. Из-за выселения нам сместили сессию. У кого-то экзамен 29-го, у кого-то — 31 января, но в общежитии можно жить только до 25-го. Это значит, что на последний экзамен придется ехать из дома. А потом по плану каникулы и практика. Нам всем сказали, чтобы искали практику у себя в городах, если нет возможности снимать квартиру в Минске».


  • А здесь собрали простые жизненные истории, которые вчера вызвали огромный интерес у наших читателей (они, и правда, все необычны): о дрогичинском бедолаге, который 10 лет платил алименты на детей, а потом оказалось, что они не его; о везунчике из Лельчиц, который притащил во двор 100-килограммовую авиабомбу, распилил ее и спрятал — и теперь даже саперы в шоке, как она не взорвалась; о мужчине со Столинщины, который всего лишь позвонил по объявлению о съеме квартиры — а в итоге потерял 30 тысяч долларов и чуть не женился на фантоме
  • А помните весеннюю погоню в Гомеле? Там 23-летний парень сбежал с «химии», ранил ножом троих милиционеров в троллейбусе, прыгнул в Сож и пытался уплыть. Его с лодки ОСВОДа подстрелили сотрудники ОМОНа. Вчера парня начали судить — и он радостно улыбается всем из клетки, вину, конечно, не признает.
  • Ну и продолжаем рассказывать о постсоветской жизни военных городков в проекте «Закрытый город». В этот раз побывали в Бобруйске — в истории этого города много страниц отведено холодной войне, и только сравнительно недавно c них снят гриф «секретно». Немногие в городе знали, что рядом военные построили два хорошо укрепленных и замаскированных хранилища с ядерными боеголовками и водородными бомбами. Доставить их на территорию потенциального противника должны были тяжелые бомбардировщики дальней авиации. В авиагородке рядом с аэродромом и сейчас живут летчики, которые помнят и могут рассказать, какую роль им предстояло выполнить в случае войны. И мы, конечно, спросили их, как это все было!
  • Давайте о хорошем. Вернее, о светлом. Знакомьтесь — Аня, мама-оптимист, которая воюет с генетической болезнью сыновей. У нее их двое, и оба с мукополисахаридозом. Лекарства, которые могли бы замедлить течение болезни, есть — только вот получить их непросто. Препараты безумно дорогие. Особенно для пациентов со вторым типом мукополисахаридоза — у мальчиков именно такой. Одна ампула на пять килограммов веса стоит 2,5 тысячи долларов. Капельницы нужны еженедельно. Получается, на терапию Матвею потребуется 10 тысяч долларов в неделю. В год это огромная сумма. Но Аня ждет — один мальчик в стране их уже начал получать. Может, следующие — ее дети?..
  • А вот история о том, как брестчанка сделала из умирающего села «Мекку для белорусов». Деревня Стойлы Пружанского района умирала медленно. В конце XIX века здесь жили 204 человека. Пятьдесят лет спустя — 119. Прошло еще полвека, и в деревне осталось 12 человек. Последним жителем Стойл был народный мастер Николай Тарасюк. Вдохновленная творчеством Тарасюка брестчанка Лариса Быцко купила здесь дом, открыла агроусадьбу — и начала свою «программу возрождения села». Теперь сюда ежегодно съезжаются сотни туристов, а дома нашли своих хозяев — новых и старых.
  • В Сети набирает обороты флешмоб, где люди сравнивают свои снимки сейчас и 10 лет назад — 2009 vs. 2019. Отдельную графу можно посвятить политикам — и мы сравнили их сегодняшние фото с теми, что десятилетней давности. Заметны три тенденции: кто-то не изменяет своим привычкам и образу, другие спокойно принимают свой возраст, а третьи хотят обмануть время. В общем, смотрите сами — здесь у нас Лукашенко, Путин, Обмана, Трамп, Асад, Меркель, Макрон и другие.
  • В Лос-Анджелесе вчера объявили полный список претендентов на «Оскар». Знаете, у кого наибольшее число номинаций?! Вот здесь расскажем, какие фильмы из списка можно уже сейчас или совсем скоро увидеть в Минске.


  • Так, что у нас в спорте? Если кратко, то ничего нового: минское хоккейное «Динамо» снова проиграло — на сей раз питерскому СКА. В четверг сыграют с рижскими одноклубниками. Ну, а мы упорно продолжаем верить в белорусский хоккей!

Все новости вторника, 22 января

Кстати. Стартовал же национальный отбор на «Евровидение-2019»! Времени на подачу заявки мало — всего до 31 января. Но один ролик уже успел нас впечатлить! Вы не будете пробовать в этом году? (Даже Гюнешь не будет).

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Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Ура-ура, вчера для нас был важный день: мы узнали, что TUT.BY зарегистрировали в качестве сетевого издания. Принимаем поздравления!
 
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