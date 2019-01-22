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«Главный прикол - у шкафа и ванной одна дверь на двоих». Что пишут российские туристы о брестском Hilton

23.01.2019 08:40 — Новости Общества | Tut.by  
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В январе брестский Hampton by Hilton успешно справился с наплывом российских туристов, которые возвращались из Европы после новогодних каникул. TUT.BY изучил отзывы на популярных сайтах бронирования, чтобы узнать, какое впечатление осталось у гостей после пребывания в новострое.


Фото: booking.com

Двери для посетителей Hampton by Hilton в Бресте открыл в конце ноября. Первое время отзывов на сайтах бронирования было мало. Наплыв рецензий наблюдается в январе. Подавляющее большинство из них от российских путешественников.

На сайте booking.com брестский Hilton получил 9,3 балла из 10 на основании 78 отзывов. Посетители хвалят дружелюбный персонал, комфортные номера и хорошее расположение для путешествующих за границу.

«Удобное расположение (прям на трассе), мы остановились на ночь после пересечения границы. Приехали поздно, нас быстро заселили, лобби-бар круглосуточно — пицца, сэндвичи и т.п. В общем голодными спать не легли. Очень удобные кровати. Отличный завтрак (деткам даже сделали свежие вафли со взбитыми сливками), что не мало важно начало с 6.00, и уже в 7.00 мы продолжили свой маршрут», — написал пользователь из России под ником Антон. Из минусов он выделил только отсутствие детских каналов в телевизоре. Это не помешало посетителю поставить отелю 10 баллов.

А вот его соотечественник Денис выставил всего 6,2 балла. Плюсы он описал сжато: «достаточно хорошо». А среди недостатков гостиницы отметил:

«Запах химических материалов, душно, если открыть окно, шумно».


Фото: booking.com

Россиянка Дарья назвала брестский Hilton «стильным и современным». Однако отметила, что номер «совершенно непродуманный».

«Если бы не особенности номера, поставила бы 10 из 10», — отметила пользователь.

В номере Дарью смутили его маленькие размеры, отсутствие полочек для одежды и полотенцесушителя в ванной:

«Ну и главный прикол, шкаф и ванная расположены рядом, и у них одна дверь-купе на двоих. Именно одна дверь, не две! Она может закрыть либо одно, либо другое. То есть, если вы закрываетесь в ванной, тем самым вы открываете шкаф. Это еще можно пережить, но вот наоборот — когда нужен открытый шкаф, и это автоматически закрывает дверь в ванную (т.е. человек не может туда зайти или наоборот выйти…). При всей красоте и удобстве номера, это все очень странно. Такое ощущение, что дизайнеры этой красоты сами никогда не путешествовали и слабо себе представляют, что именно важно человеку, который заходит в номер после дальней дороги».

Дарья поставила Hampton by Hilton 8,3 балла.


Юлия осталась своим пребыванием довольна и поставила высший бал:

«Хилтон он и в Африке Хилтон. Все супер, номера чистые, кровати удобные, завтраки вкусные. Порадовали цены в ресторане, для Хилтона очень хорошие. Стейки были великолепные, выбор вин хороший. Для транзитных путешественников вариант лучший в Бресте».

На сайте tripadvisor.com свои рецензии на брестский Hilton оставили только 12 пользователей. Суммарно отель получил 4,5 звезд из пяти.

Пользователь dema-demagog из Московской области поставил гостинице всего три звезды:

«Новенький городской отель. Молодой расторопный персонал. Своя автостоянка. Хорошее место, чтобы набраться сил после и перед прохождением границы. Цены в баре весьма приемлемы, чтоб посидеть так… в легкую. В номере немного напрягала единая дверь для туалета и гардероба, с хорошей такой щелью. По мне, непродуманное решение, тем более, что вентиляция санузла не очень активная».

Москвичка под ником Natalia S оценила Hampton by Hilton на пятерочку. В своем отзыве она отметила удачное расположение для транзитных путешественников из Европы в Россию:

«Очень ждали открытия. Останавливались в подобном в Варшаве, Брест не разочаровал. Чисто, вкусно, дружелюбно, тихо. Оснащение номера несколько скромнее чем в других городах цепочки, но все необходимое есть и даже более. Большая охраняемая парковка. Отель совсем новый, полагаю все будет еще лучше. Еще бы тапочки».


А вот ее землячка Axinia-m наобот пишет, что не советовала бы останавливаться в отеле. Она поставила всего две звезды.

«Мне не понравился запах в комнате и отеле. Кажется, что при отделке отеля использовались очень дешевые материалы, которые ужасно пахнут. Комната очень простая, кровать неудобная. Персонал на ресепшене сказал нам, что завтрак будут подавать до 11.00. Мы спустились в 10.40 и завтрак уже закончился. Официант дал нам еды и сказал, что завтрак был до 10.00. Отель расположен очень далеко от исторической части города, но возле главной дороги», — написала пользователь на английском языке.

 
Теги: Брест
 
 
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TUT.BY изучил отзывы на популярных сайтах бронирования, чтобы узнать, какое впечатление осталось у гостей после пребывания в новострое.
 
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