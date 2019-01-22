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Семья из Октябрьского вылепила из снега танк ИС-7 в натуральную величину

23.01.2019 08:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Точная копия танка ИС-7 из снега в настоящую величину появилась в одном из дворов поселка Октябрьский на Гомельщине.


Боевая машина из снега появилась во дворе семьи Даниила и Натальи Скрипченко.

— Идея что-нибудь слепить нам пришла на Рождество, когда мы с мужем и нашими тремя детьми отдыхали в беседке у камина, — улыбается мама Наталья. — Младший сын предложил сделать танк. И дело пошло. Тогда никто не думал, что он будет таким большим. Но муж вошел во вкус.

Длина танка вместе с пушкой 10 метров, ширина — 3.40, высота — 2.40 метра.

На реализацию проекта ушло 12 дней. Сколько снега, уже и не сосчитать — свозили на тележках со всей округи.


— Дети из школы бежали бегом, чтобы помочь отцу. А как только все было готово, установилась плюсовая температура. Мелкие детали стали таять. Муж расстроился и уже хотел было разрушить танк и слепить вместо него большого дракона, но тут, к счастью, снова похолодало, — рассказывает Наталья.


Кстати, это не первая масштабная скульптура из снега в исполнении семьи Скрипченко. Каждую зиму они придумывают что-то новенькое, чтобы порадовать себя и соседей. К примеру, в прошлом году вылепили лошадь. Тоже в натуральную величину.


Фото: из личного архива семьи Скрипченко

У любителей снежной архитектуры еще много планов, которые они обязательно реализуют. Главное, говорят, чтобы погода не подкачала.

 
 
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Длина танка вместе с пушкой - 10 метров, ширина - 3,40, высота - 2,40. На реализацию проекта ушло 12 дней. Сколько снега, уже и не сосчитать - свозили на тележках со всей...
 
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