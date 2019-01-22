Кому «Алковар»? В Витебске открыто продают самогонные аппараты под видом приборов для очистки воды

В большом торговом центре в Витебске на полке стояло бытовое устройство под названием «Алковар» за почти 200 рублей. Внешне оно напоминало аппарат, с помощью которого гонят самогон. «Это же дистиллятор для получения очищенной воды», — заверил администратор.





А в инструкции на первой странице — пояснение большими буквами: «Самогонный аппарат». Далее — подробное описание, как его использовать для изготовления алкоголя. Даже прилагаются рецепты крепких народных напитков. И — ни слова про дистилляцию воды.

Аппаратов, который журналист обнаружила в витебском магазине, на белорусских интернет-сайтах пруд пруди. Виртуальные продавцы описывают, какой замечательный самогон можно получить с помощью их дистилляторов. В придачу к особо продвигаемым моделям дают бесплатно 4 метра шланга, виномер, спиртомер, дрожжи, зубровку, книгу рецептов.

Бум предложений можно объяснить тем, что в соседней России самогоноварение с 2002 года перестало быть административным правонарушением, и многие занялись производством соответствующих аппаратов, на которых захотели заработать и белорусские предприниматели.

Получается интересная картина: в Беларуси закон не запрещает юрлицам продажу самогонных аппаратов под видом дистилляторов, а вот за его хранение человек ответит.

Статья 12.43 КоАП: «Изготовление физическими лицами крепких алкогольных напитков (самогона), полуфабрикатов для их изготовления (браги), а равно хранение аппаратов, используемых для их изготовления, влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до 5 базовых величин с конфискацией указанных напитков, полуфабрикатов и аппаратов».

Начальник управления профилактики МВД Беларуси Олег Каразей назвал продажу самогонных аппаратов под маркой бытовых дистилляторов актуальной проблемой. Решить ее, как считают в милиции, помогут изменения в КоАП, которые бы предусматривали наказание за любое оборудование, позволяющее изготовлять самогон.