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Сравните кадры с высоты - может, перенести колесо обозрения в Гродно из парка Жилибера к синагоге?
23.01.2019 08:54 — Новости Общества | Tut.by
Гродненский фотограф Сергей Морозов вдохновился новостью о Гродно">скором запуске колеса обозрения в областном центре и решил взглянуть, какие виды города открываются с высоты 42 метров,
В своем
«А вы любите аттракцион „колесо обозрения“? Я — очень! Если бываю в городе, где есть такое, — непременно катаюсь. В первую очередь, нередко это единственная точка, откуда можно посмотреть всю панораму города (хотя с появлением дронов актуальность резко упала), во-вторых, ощущение от нахождения на высоте 30−50 м в подвешенном вагончике и потрескивание металлической конструкции — непередаваемые. Я решил сделать фото, чтобы оценить вид, который откроется с колеса. Высота съемки — ровно 42 метра», — говорит Сергей Морозов.
Для сравнения фотограф снял с этой же высоты панораму города в Коложском парке, где примерно 40 лет назад уже было колесо обозрения. По мнению Морозова, обе локации небезупречны.
«Ни одна, ни другая точка не являются идеальными. В центре со стороны пл. Ленина никуда больше, кроме парка, и не всунешь колесо. А вот Новый парк был бы куда лучшей точкой, но не возле Каложи, а ближе к кромке парка напротив синагоги. Там достаточно высокая точка, вся историческая часть была бы близко, как на ладони, и вид конструкция не испортила бы», — считает Морозов.
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Гродненский фотограф Сергей Морозов вдохновился новостью о скором запуске колеса обозрения в областном центре и решил взглянуть, какие виды города открываются с...
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