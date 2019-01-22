Сравните кадры с высоты - может, перенести колесо обозрения в Гродно из парка Жилибера к синагоге?

Гродненский фотограф Сергей Морозов вдохновился новостью о Гродно">скором запуске колеса обозрения в областном центре и решил взглянуть, какие виды города открываются с высоты 42 метров, пишет Сайт Гродно 015.by. По расчетам, именно такого роста «чертово колесо» появится в парке Жилибера уже этой весной.



Фото из Инстаграма Сергея Морозова @banifacyj

В своем Instagram-аккаунте фотограф пояснил, чем ему приглянулась подобная идея.

«А вы любите аттракцион „колесо обозрения“? Я — очень! Если бываю в городе, где есть такое, — непременно катаюсь. В первую очередь, нередко это единственная точка, откуда можно посмотреть всю панораму города (хотя с появлением дронов актуальность резко упала), во-вторых, ощущение от нахождения на высоте 30−50 м в подвешенном вагончике и потрескивание металлической конструкции — непередаваемые. Я решил сделать фото, чтобы оценить вид, который откроется с колеса. Высота съемки — ровно 42 метра», — говорит Сергей Морозов.













Для сравнения фотограф снял с этой же высоты панораму города в Коложском парке, где примерно 40 лет назад уже было колесо обозрения. По мнению Морозова, обе локации небезупречны.

«Ни одна, ни другая точка не являются идеальными. В центре со стороны пл. Ленина никуда больше, кроме парка, и не всунешь колесо. А вот Новый парк был бы куда лучшей точкой, но не возле Каложи, а ближе к кромке парка напротив синагоги. Там достаточно высокая точка, вся историческая часть была бы близко, как на ладони, и вид конструкция не испортила бы», — считает Морозов.











