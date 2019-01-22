В Могилеве за год собираются заменить 268 лифтов

В Могилеве за год собираются установить 268 новых лифтов. Замены начнутся после марта, сообщает ИА «Могилевские ведомости».



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Подрядная организация готова устанавливать по 30 лифтов в месяц, сказал генеральный директор управления коммунальных предприятий Александр Вераксо. Несколько сдерживают темпы запланированных работ сбои поставок систем диспетчеризации, которые закупают в Гомеле. Без этой системы лифт не запускается в работу даже после того, как работы по его установке выполнены в полном объеме. Такие случаи уже были, и могилевчане в недоумении звонили на горячую линию горисполкома, требуя запустить в работу лифт.

181 лифт начали устанавливать в 2018 году, но работы не закончили — не было комплектующих. По словам Александра Вераксо, в апреле их установят.

В Могилеве активная замена лифтов связана с требованием к 2020 году привести подъемное оборудование в соответствие с требованиями технического регламента Таможенного союза, который вступил в силу 15 февраля 2013 года. Согласно этому документу лифты, введенные в эксплуатацию до его принятия и отработавшие назначенный срок службы, должны быть модернизированы или заменены. Таких в жилом хозяйстве Могилева оказалось более 800.