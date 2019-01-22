Что сделать и скушать, чтобы не заболеть

Делаем ингаляции.В период эпидемии делаем ингаляции из настоя лекарственных трав (шалфей, эвкалипт, ромашка). Такая ингаляция поможет обезвредить болезнетворные микробы в дыхательных путях, укрепит иммунитет.
Кушаем лук и чеснок.И не стесняемся запаха. Лук и чеснок богаты фитонцидами и эфирными маслами, которые помогают бороться с вирусами, и оказывают на организм противовирусное, общеукрепляющее и антибактериальное действие.
Кушаем вощи и фрукты, богатые витамином С. Лимон, апельсин, грейпфрут, клюква, смородина, брусника, квашеная капуста — эти продукты должны быть в вашем рационе всю зиму! Они обладают иммуномодулирующим и общеукрепляющим действием.
Пьем морсы из замороженных ягод(клюквы, смородины, облепихи), добавляем в чай сок лимона и мед.
Ароматерапия защитит от микроорганизмов. Используют ароматизацию воздуха(аромолампы) или ванны с добавлением эфирных масел (избегать парфюмерных синтетически обработанных масел).
Промываем нос и глаза.Промывания делают раствором морской соли (можно взять простую соль 1/3 чайной ложки на стакан воды и добавить 1 каплю йода). Болезнетворные микроорганизмы попадают в наш организм через носовые ходы и слизистую глаз. Поэтому целесообразно совершать промывания каждые 4 часа, чтобы смыть болезнетворные микроорганизмы со слизистой.
Пьем вместо чая настои трав.Настои из липы и бузины обладают жаропонижающими и общеукрепляющими свойствами.
Профилактика корнем имбиря. Этот чудодейственный кореньможно употреблять в любом виде: в маринованном, кушать имбирные цукаты, заваривать чаи из имбиря с медом. Всё это будет в пользу и защитит от заболевания. Имбирь обладает противовирусным, отхаркивающим и противовоспалительным действием.
Кушаем мед. Мед издавна славится своими общеукрепляющими свойствами, как и все продукты пчеловодства. Поэтому, если есть возможность приобретать натуральный мед, пергу или прополис — ваше здоровье от этого только выиграет.
Прополис вместо жвачки.Прополис не только защитит от микробов, попадающих через носоглотку, но и способен облегчить симптомы ангины. Отрежьте небольшой кусочек прополиса, подержите во рту, затем начните пережевывать, вскоре он станет эластичным, как жвачка.
Соблюдая эти несложные правила вы защитите себя от гриппа и ОРИ!