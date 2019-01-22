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«Белорусскую лыжню» в Буда-Кошелево проведут 26 января

23.01.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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«Белорусскую лыжню» в Буда-Кошелево проведут 26 января
Районный зимний спортивный праздник «Белорусская лыжня — 2019» пройдет на автодроме Буда-Кошелевского государственного аграрно-технического колледжа 26 января.

Регистрация: 10.00-10.30

Торжественное открытие: 10.30-11.00

Начало соревнований: 11.00

Предварительные заявки можно высылать в отдел образования, спорта и туризма до 12.00 25 января по факсу: 7-04-70. Регистрационный номер можно получить как заранее, так и в день мероприятия. Соревнования пройдут среди мужчин и среди женщин в четырех возрастных группах: 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 49 лет и старше.  Будет два старта: VIP-гонка (участвуют руководители трудовых коллективов) и индивидуальная лыжная гонка среди любителей с общим стартом — 1 км для женщин и 2 км для мужчин.

К участию приглашаются жители Буда-Кошелевского района. При себе обязательно иметь лыжи и хорошее настроение.

«Белорусскую лыжню» в Буда-Кошелево проведут 26 января

 
 
Ссылка на источник 24
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Районный зимний спортивный праздник «Белорусская лыжня — 2019» пройдет на автодроме Буда-Кошелевского государственного аграрно-технического колледжа...
 
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