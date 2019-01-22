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В Беларуси изменился порядок планирования, проведения и финансирования капитального ремонта жилищного фонда

23.01.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Правительство внесло коррективы в порядок планирования, проведения и финансирования капитального ремонта жилищного фонда.  Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 21 января 2019 года № 39,  сообщается на официальном сайте правительства.

В Беларуси изменился порядок планирования, проведения и финансирования капитального ремонта жилищного фонда
Документом внесены изменения и дополнения в Положение о порядке планирования, проведения и финансирования капитального ремонта жилищного фонда, утвержденное постановлением Правительства от 21 апреля 2016 г. № 324.

В частности, определена возможность включения жилых домов товариществ собственников и организаций застройщиков в перспективную программу и текущие графики проведения капитального ремонта с использованием средств местных бюджетов при условии:

  • если данные организации, члены товарищества собственников или организации застройщиков вносили плату за капитальный ремонт на открытые для накопления средств, поступающих от населения на капитальный ремонт, счета эксплуатирующей организации, и (или) специальные счета местного исполнительного и распорядительного органа;
  • внесения указанными организациями на специальные счета местного исполнительного и распорядительного органа платы за капитальный ремонт за период, в течение которого ими данная плата на указанные счета не перечислялась.

В иных случаях капитальный ремонт жилых домов товариществом собственников, организацией застройщиков организуется самостоятельно.

Постановлением также уточнен перечень работ, выполняемых при капитальном ремонте жилых домов, за счет бюджетных средств и поступающей от населения платы за капитальный ремонт. Дополнительно в него включены работы по:

  • замене (устройству) внутридомовой системы электроснабжения при повышении нагрузки для устройства отопления и (или) горячего водоснабжения от индивидуального отопительного (водонагревательного) оборудования (приборов);
  • ремонту, замене и устройству противодымной защиты, установок противопожарной автоматики, ремонту системы вентиляции, ремонту или устройству системы дымоудаления;
  • устройству рециркуляции внутридомовой системы горячего водоснабжения (без устройства наружных сетей);
  • установке терморегуляторов на отопительных приборах в квартирах;
  • ремонту и замене водомерных узлов с установкой дистанционного съема показаний с приборов группового учета расхода воды и индивидуальных тепловых пунктов;
  • устройству системы дистанционного съема показаний с приборов индивидуального учета расхода воды, газа в квартирах.

Также предусматривается возможность одновременно с капитальным ремонтом проведение работ по утеплению фасадов жилых домов. Данный вопрос решается заказчиком с собственниками, нанимателями жилых помещений на стадии формирования задания на проектирование.

В целях недопущения необоснованного использования бюджетных средств на проведение капитального ремонта жилищного фонда исключается возможность включения в технические условия на капитальный ремонт жилых домов замену и ремонт сетей и сооружений, находящихся в  собственности, хозяйственном ведении или в оперативном управлении организаций энергетики, связи, жилищно-коммунального хозяйства.

Во избежание отражения в статотчетности ввода жилых домов после выполнения только отдельных пусковых комплексов включена норма, предусматривающая ввод жилых домов после капитального ремонта только в случае выполнения всего объема строительно-монтажных работ, предусмотренных проектной документацией.

Постановление принято в целях совершенствования организации проведения и финансирования капитального ремонта жилищного фонда.

Документ вступает в силу после его официального опубликования.

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