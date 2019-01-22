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В Беларуси изменился порядок планирования, проведения и финансирования капитального ремонта жилищного фонда
23.01.2019 — Новости Общества | Полесская правда
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Правительство внесло коррективы в порядок планирования, проведения и финансирования капитального ремонта жилищного фонда. Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 21 января 2019 года № 39, сообщается на официальном
В частности, определена возможность включения жилых домов товариществ собственников и организаций застройщиков в перспективную программу и текущие графики проведения капитального ремонта с использованием средств местных бюджетов при условии:
Постановлением также уточнен перечень работ, выполняемых при капитальном ремонте жилых домов, за счет бюджетных средств и поступающей от населения платы за капитальный ремонт. Дополнительно в него включены работы по:
В целях недопущения необоснованного использования бюджетных средств на проведение капитального ремонта жилищного фонда исключается возможность включения в технические условия на капитальный ремонт жилых домов замену и ремонт сетей и сооружений, находящихся в собственности, хозяйственном ведении или в оперативном управлении организаций энергетики, связи, жилищно-коммунального хозяйства.
Во избежание отражения в статотчетности ввода жилых домов после выполнения только отдельных пусковых комплексов включена норма, предусматривающая ввод жилых домов после капитального ремонта только в случае выполнения всего объема строительно-монтажных работ, предусмотренных проектной документацией.
Постановление принято в целях совершенствования организации проведения и финансирования капитального ремонта жилищного фонда.
Документ вступает в силу после его официального опубликования.
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