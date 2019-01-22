Минчанка потеряла в ТЦ 6 тысяч долларов. Деньги нашли подростки и потратили на телефон и одежду

Девочки-подростки нашли в столичном ТЦ шесть тысяч долларов и купили на часть суммы телефон и одежду. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома .

19 января минчанка потеряла в ТЦ на Денисовской улице 6100 долларов. Деньги выпали из сумки, когда женщина приобретала гарнитуру для телефона. Пропажу она обнаружила, когда была в кафе этого же торгового центра.

Выяснилось, что деньги нашли две несовершеннолетние минчанки. Найденные 6100 долларов они поделили поровну. Одна успела потратить часть суммы — купила мобильный телефон и одежду, вторая деньги не потратила.

Сейчас по данному факту милиция проводит проверку. Действиям несовершеннолетних будет дана правовая оценка.

Изъятые у них деньги находятся в Ленинском РУВД Минска и в ближайшее время будут возвращены владелице.