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Минчанка потеряла в ТЦ 6 тысяч долларов. Деньги нашли подростки и потратили на телефон и одежду

23.01.2019 10:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Девочки-подростки нашли в столичном ТЦ шесть тысяч долларов и купили на часть суммы телефон и одежду. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.

19 января минчанка потеряла в ТЦ на Денисовской улице 6100 долларов. Деньги выпали из сумки, когда женщина приобретала гарнитуру для телефона. Пропажу она обнаружила, когда была в кафе этого же торгового центра.

Выяснилось, что деньги нашли две несовершеннолетние минчанки. Найденные 6100 долларов они поделили поровну. Одна успела потратить часть суммы — купила мобильный телефон и одежду, вторая деньги не потратила.

Сейчас по данному факту милиция проводит проверку. Действиям несовершеннолетних будет дана правовая оценка.

Изъятые у них деньги находятся в Ленинском РУВД Минска и в ближайшее время будут возвращены владелице.

 
Теги: Минск
 
 
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