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Пожар на складе в Гатово обошелся в 350 тысяч рублей - за это будут судить двух работников СТО

23.01.2019 10:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Двух сотрудников СТО в агрогородке Гатово в Минском районе подозревают в халатности и нарушении правил пожарной безопасности. Год назад там горел торгово-логический центр, пожар уничтожил машин и оборудования на 350 тысяч рублей. Оказалось, огонь начался от оставленной на ночь тепловой пушки, сообщает Следственный комитет.


25 января 2018-го на территории транспортно-логического центра, где сдают в аренду нежилые помещения, случился пожар. Огонь повредил и уничтожил имущество различных фирм и граждан: грузовые и легковые машины, спецтехнику, оборудование, бакалею и другое.

Общий ущерб составил более 350 тысяч рублей, сообщила официальный представитель Управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног.

Следствие выяснило, что инцидент произошел из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования в помещении, которое арендовалось одним ООО для ремонта и стоянки машин. Для обогрева бокса там использовали тепловую пушку на дизельном топливе, но с нарушениями.

Согласно правилам пожарной безопасности, снизу должен быть установлен поддон с песком для сбора возможного протекания топлива. Но после рабочего дня автослесарь оставил пушку без присмотра и не отключил от электросети, что привело к короткому замыканию и возгоранию.


Есть также претензии к заместителю директора ООО по производственным вопросам. Считают, что он не организовал и должным образом не проконтролировал безопасное проведение работ на СТО.

Замдиректора предъявлено обвинение по ст. 428 УК (Служебная халатность), а его подчиненному — по ч.2 ст. 304 УК (Нарушение правил пожарной безопасности). Оба под подпиской о невыезде, на их имущество наложен арест. Дело передано прокурору для направления в суд.

 
 
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Оказалось, огонь начался от оставленной на ночь тепловой пушки.
 
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