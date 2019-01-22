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До 23 градусов мороза ожидается в Беларуси ночью 24 января

23.01.2019 11:18 — Новости Общества | БелТА  
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До 23 градусов мороза ожидается в Беларуси ночью 24 января
Фото из архива

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Облачно с прояснениями и до 23 градусов мороза ожидается в Беларуси 24 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет преимущественно без осадков, лишь ночью и утром по юго-востоку страны ожидается снег, слабая метель. Местами ожидается изморозь. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер будет восточный, северо-восточный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов мороза, при прояснениях - минус 18 - минус 23. Днем ожидается 7-13 градусов ниже нуля. По югу Брестской и Гомельской областей ночью будет 6-10 градусов мороза, днем - 4-6 ниже нуля.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь

 
Теги: Минск
 
 
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23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Облачно с прояснениями и до 23 градусов мороза ожидается в Беларуси 24 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по...
 
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