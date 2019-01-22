Декрет №3: Почему вы не работаете?

С такого вопроса начинается работа практически каждой комиссии по содействию занятости населения, куда приглашаются неработающие граждане и обратившиеся за помощью в трудоустройстве. Причины озвучиваются разные: отсутствие квалификации, медицинские ограничения, занятость за пределами страны и т. д.





Приглашенный подтвердил свою занятость комиссии и был исключен из базы не занятых в экономике граждан.

В работе комиссии приняли участие депутаты, руководители и специалисты местных органов власти, а также представители предприятий и организаций района, общественных объединений. Здесь действительно настроены на то, чтобы помочь человеку не попасть в базу не занятых в экономике граждан.

На очередном заседании комиссии 64 человека были исключены из списка плательщиков ЖКУ по горячему водоснабжению по полной стоимости. Среди них были и те, кто оказался в трудной жизненной ситуации, их полностью или частично освободили от оплаты ЖКУ по экономически обоснованным тарифам.

На таких встречах выявляются ситуации, на которые нельзя дать однозначного ответа. С такими вопросами члены комиссии обращаются за консультацией в Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь.





Начальник отдела государственной службы занятости населения Тамара РОМАНОВИЧ консультирует человека, обратившегося за помощью.

Наталья АНТОНЕНКО.

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