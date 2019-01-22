Два подростка в Молодечно выбили камнями стекла в электричке - и теперь им грозит колония

Двух подростков из Молодечно подозревают в хулиганстве. В пятницу, 18 января, камнями были разбиты стекла в вагонах электрички, сообщил в Twitter официальный представитель МВД Александр Марченко.

Инцидент произошел на железнодорожном перегоне возле Молодечно. Камнями были разбиты окна в трех вагонах электрички «Минск — Гудогай». Ущерб моторвагонному депо составил 140 рублей.

Подозреваемыми оказались двое подростков возрастом 14 и 15 лет. На днях в отношении них возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 339 УК (Хулиганство). За такое грозит наказание от ареста и вплоть до лишения свободы.