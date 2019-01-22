В Минске осуждены четверо: они обещали передать взятки медикам, правоохранителям и спецпсихбольнице

17 января суд Ленинского района столицы вынес приговор четырем мужчинам, которых обвиняли в крупном мошенничестве и подстрекательстве к даче взяток. Они вызывались передать взятки сотрудникам правоохранительных органов, медуниверситета и психбольницы «Гайтюнишки». О приговоре сообщает пресс-служба суда.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

На судебной скамье оказались четверо мужчин, среди них — один гражданин Ирана. Всех обвиняли в мошенничестве и покушении на него, а также подстрекательстве к даче взяток. Один фигурант также обвинялся по статье «Присвоение звания или власти должностного лица» — хотя впоследствии был в этом оправдан.

Ранее о таком уголовном деле СМИ не писали, детали известны лишь из приговора.

Согласно ему, мужчины распределили роли, чтобы получить и передать «по цепочке» между собой деньги, предназначенные в качестве взяток, якобы для передачи сотрудникам правоохранительных органов, медуниверситета и республиканской психиатрической больницы «Гайтюнишки». События происходили в период с ноября 2017-го по апрель 2018-го.

Напомним, в психиатрической больнице «Гайтюнишки» содержатся те, кто нарушил закон, но признан судом невменяемым и направлен на принудительное лечение.

Указано, что взятки предназначались «за решение вопросов, входящих в компетенцию» правоохранителей или медиков. На самом деле фигуранты «не намеревались исполнять обязательства» и присвоили деньги себе — выходит, взятки не доходили до адресатов.

В деле фигурируют четыре взятки в размере от 5 до 14 тысяч долларов, а всего — на общую сумму более 30 тысяч. Но не всю сумму обвиняемые получили на руки, так как «не довели свой преступный умысел по независящим от них обстоятельствам».

Мужчин признали виновными, трое из них получили различные сроки — от 4 до 5,5 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией всего имущества.

Еще один фигурант осужден на 4 года с конфискацией, но к нему применили отсрочку исполнения наказания на три года. При этом двое обвиняемых оправданы по эпизодам о подстрекательстве к даче взяток. Приговор еще не вступил в силу.