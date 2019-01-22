Для некоторых алкоголь — это способ расслабиться, развязать язык и весело провести время, а для кого-то — тяжелая зависимость, которая мешает работе, семье и вредит здоровью. В проекте «Бросившие» мы будем рассказывать о людях, которые кординально изменили свою жизнь. В нашей студии 6 героев, которые рассказали, почему быть трезвым на корпоративе — это лучшее шоу в жизни, что такое фантомный бодун и как отвечать на фразу «не пьешь — не мужик»?

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Да все хорошо стало, даже зачем-то женился». Истории людей, бросивших пить Узнали у людей, которые бросили пить, какой была их жизнь с алкоголем, почему они решили больше не притрагиваться к выпивке и как окружающие реагируют на это...