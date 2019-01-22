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«Да все хорошо стало, даже зачем-то женился». Истории людей, бросивших пить

23.01.2019 11:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Для некоторых алкоголь — это способ расслабиться, развязать язык и весело провести время, а для кого-то — тяжелая зависимость, которая мешает работе, семье и вредит здоровью. В проекте «Бросившие» мы будем рассказывать о людях, которые кординально изменили свою жизнь. В нашей студии 6 героев, которые рассказали, почему быть трезвым на корпоративе — это лучшее шоу в жизни, что такое фантомный бодун и как отвечать на фразу «не пьешь — не мужик»?

 
 
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Узнали у людей, которые бросили пить, какой была их жизнь с алкоголем, почему они решили больше не притрагиваться к выпивке и как окружающие реагируют на это...
 
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