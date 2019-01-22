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Как поменять испорченные купюры

23.01.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Как поменять испорченные купюры
Многие из нас попадали в такие неприятные ситуации, когда из-за неправильного хранения или по другим причинам имели на руках испорченные денежные банкноты и задавали себе вопрос: «Что делать?» — вот на этот вопрос и многие другие нам сегодня ответить главный специалист сектора продаж розничных банковских продуктов и услуг отдела розничного бизнеса ЦБУ №124 ОАО «АСБ Беларусбанк» Николай Степанович Барановский.

— Николай Степанович, расскажите, как так получается, что денежные банкноты становятся не платежеспособны?

— Денежные банкноты повреждаются по разным причинам, кто-то забудет в одежде и постирает, у кого-то доберутся грызуны и испортят банкноты, но больше всего денежные банкноты портит так называемая «бытовая плесень», которая возникает при неправильном хранении банкнот.

— Если испорченные денежные знаки в белорусских рублях что делать?

— Их можно обменять бесплатно на платежеспособные в ближайшем отделении нашего банка бесплатно. К обменённым банкнотам относятся:

— банкноты утратившие значительную часть, но не более 45 процентов от своей первоначальной площади;

— склеенные из частей (без учета их количества), безусловно принадлежащих одной банкноте и составляющих не менее 55 процентов от первоначальной площади банкноты;

— изменившие окраску и свечение в ультрафиолетовых лучах, поврежденные огнем, водой, другими жидкостями или химикатами, в случае, если эти повреждения не препятствуют определению подлинности банкнот;

-изменившие в результате воздействия агрессивных сред первоначальные размеры как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения банкноты.

             — Николай Степанович, подскажите нашим читателям, на протяжении какого времени и где еще можно будет поменять денежные знаки образца (старые) 2000 года на новый образец 2009 года (новые)?

            —  По 31 декабря 2021 года включительно будет производиться обмен денежных знаков в любой сумме без ограничений и без взимания комиссионного вознаграждения.

При этом обменять старые денежные знаки на новые можно будет:

— по 31 декабря 2019 года включительно – в нашем банке, Национальном банке и других банках, и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь;

— с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года включительно – только в Национальном банке Республики Беларусь.

А вот с 1 января 2022 года денежные знаки образца 2000 года будут считаться недействительными (утратившими силу законного платежного средства).

            C белорусскими денежными банкнотами немного понятно, а подскажите как быть если испортились или частично повредились денежные знаки иностранного государства (доллары США, Евро)?

— Платежные банкноты иностранных государств, подлежащие покупке и приему в платежи подразделениями ОАО «АСБ Беларусбанк», могут иметь повреждения следующего характера:

а) потертости и загрязнения, образовавшиеся в процессе естественного обращения;

б) пятна, видимые в ультрафиолетовых лучах (суммарной площадью менее 50 процентов площади банкноты);

в) имеющие заклеенные прозрачной лентой надрывы (надрезы), если они не превышают одну четвертую длины (ширины) банкноты;

г) имеющие мелкие масляные пятна, надписи, оттиски штампов и их фрагменты, в случае, если они не препятствуют определению подлинности банкнот и не перекрывают (не более 50 процентов) одного из элемента защиты (водяной знак, голограмма, кинеграмма, основной рисунок);

д) небольшие отверстия, проколы с диаметром отверстий не более 0,5 см;

е) утратившие углы, края площадью не более 2 см.

Платежные банкноты, имеющие указанные повреждения, по желанию клиента могут приниматься к замене на платежные денежные знаки той же иностранной валюты тех же либо других номиналов с взиманием вознаграждения за услуги банка.

Не подлежат покупке и приему в платежи подразделениями ОАО «АСБ Беларусбанк» неплатежные банкноты со следующими повреждениями:

а) утратившие углы, края площадью более 2 см, утратившие отдельные фрагменты, но сохранившие более 55 процентов первоначальной площади;

б) разорванные на части (не более трех) и склеенные прозрачной лентой при условии безусловной принадлежности всех фрагментов одной банкноте в случае, если разрывы не препятствуют определению подлинности банкнот;

в) изменившие геометрические размеры более чем на 3 миллиметра как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения банкноты;

г) имеющие значительные повреждения умышленного характера (изменены основные рисунки, повреждена защитная нить, наличие значительных надписей, имеются следы переделки банкноты);

д) залитые маслом не более 50 процентов площади банкноты;

е) подвергнутые воздействию химических реактивов, которые не привели к изменению цвета банкноты, в том числе реактивов, приведших к свечению бумаги в УФ-лучах, если эти изменения не препятствуют определению подлинности банкноты, при этом структура бумаги не нарушена;

ж) имеющие предупреждающие надписи (отметки) правоохранительных органов, видимые в ультрафиолетовых лучах;

з) имеющие производственный брак, если это не препятствует определению подлинности банкнот: отсутствует не более 50 процентов части элемента защиты (водяного знака, голограммы, кинеграммы, защитной нити).

Неплатежные банкноты иностранных государств, имеющие указанные повреждения, по желанию клиента могут приниматься на инкассо с взиманием вознаграждения за услуги банка до 4 процентов от суммы.

 Рекомендую жителям нашего города и Столинского р-на при наличии платежных банкнот (с повреждениями, перечисленными выше) не спешить менять на платежные знаки с уплатой согласно заборника комиссионного вознаграждения банку, так как при размещении данных денежных знаков во вклад комиссионное вознаграждение не взымается.

— И последний вопрос, подскажите тогда, где выгодней и как хранить, накапливать свои сбережения, что бы они не испортились и были в сохранности?

— Проще всего, выгодней и надежней свои сбережения хранить и накапливать на срочных вкладных счетах в ОАО «АСБ Беларусбанк». Важно помнить, что деньги, хранящиеся дома, заставляют вас работать на них и постоянно беспокоится о их сохранности и целостности, а деньги, вложенные в банк, сами работают на вас и всегда защищены от воров, преступников и можно не беспокоиться о их сохранности и целостности. В настоящее время ОАО «АСБ Беларусбанк» предлагает выбрать вклад с условиями, полностью подходящими под любые запросы, на короткий или более длительный срок, отзывной, безотзывной, в белорусских рублях, долларах США, евро, российских рублях и т.п..

 Для того, чтобы пополнить или узнать остаток по своему вкладному счету, уже давно не нужно ходить в офисы банка. Сегодня можно пополнять вклады через систему интернет-банкинга, м-банкинга, не выходя из дома.  Подключение к интернет-банкингу и М-банкингу в ОАО «АСБ Беларусбанк» бесплатно, более того при подключении к М-Банкингу уже не обязательно приходить в банк, а также для клиентов в г. Столине, г. Давид-Городок, аг. Ольшаны предусмотрены мультипользовательские рабочие места, на которых наши специалисты проведут бесплатное обучение всех желающих правилам пользования системой интернет-банкинг.  

     Познакомится подробнее с условиями всех видов вкладов ОАО «АСБ Беларусбанк», рассчитать предлагаемый доход и подобрать наиболее выгодное именно для вас предложение можно самостоятельно на официальном сайте банка www.belarusbank.by либо, обратившись к любому специалисту, в любом отделении ОАО «АСБ Беларусбанк», или же позвонив по телефонам: 2-03-78, 2-20-34, 2-89-23, 2-85-12,  147- Контакт-Центр.

Наталия ЦЕЦЕРСКАЯ

 

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Многие из нас попадали в такие неприятные ситуации, когда из-за неправильного хранения или по другим причинам имели на руках испорченные
 
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