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Белорусскую антарктическую станцию обустроят для круглогодичной работы полярников

23.01.2019 11:47 — Новости Общества | БелТА  
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23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусскую антарктическую станцию обустроят для круглогодичной работы полярников, сообщил сегодня журналистам председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Завершается создание Белорусской антарктической станции. Полагаю, что в этом году мы полностью завершим ее монтаж, это будет постоянно действующая станция. Мы сможем там располагаться круглогодично, а не сезонно", - сказал Владимир Гусаков.

Осенью 2018 года начала работу 11-я белорусская антарктическая экспедиция. "Освоение полярных территорий по сложности и по ресурсам, мы считаем, приравнивается к деятельности в области космоса", - отметил председатель Президиума НАН.

По его словам, белорусские ученые вместе с промышленными предприятиями работают над созданием образцов беспилотной техники, в том числе для использования в сфере сельского хозяйства.

"Интеграл" наладил выпуск новых электронных компонентов для эксплуатации в космосе, академические организации разработали новые технологии обработки информации и производства материалов для применения в области исследования космоса. Владимир Гусаков напомнил, что разработки белорусских ученых используются в международных космических проектах по изучению Марса и Меркурия. Так, созданы многослойные электромагнитные экраны для защиты от излучения приборов для японского космического аппарата, отправленного на орбиту в октябре 2018 года для исследования Меркурия.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусскую антарктическую станцию обустроят для круглогодичной работы полярников, сообщил сегодня журналистам председатель...
 
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