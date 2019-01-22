До 23 градусов мороза ожидается в Беларуси ночью 24 января

Облачно с прояснениями и до 23 градусов мороза ожидается в Беларуси 24 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.





В четверг будет преимущественно без осадков, лишь ночью и утром по юго-востоку страны ожидается снег, слабая метель. Местами ожидается изморозь. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер будет восточный, северо-восточный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов мороза, при прояснениях — минус 18 — минус 23. Днем ожидается 7-13 градусов ниже нуля. По югу Брестской и Гомельской областей ночью будет 6-10 градусов мороза, днем — 4-6 ниже нуля.

Читать полностью: https://www.belta.by/society/view/do-23-gradusov-moroza-ozhidaetsja-v-belarusi-nochjju-24-janvarja-333730-2019/

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