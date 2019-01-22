Костюковчане, обезопасьте себя в сильные морозы

Низкие температуры, снег с сильным ветром серьезно влияют на надежность работоспособности энергетического оборудования, что часто приводит к неисправностям и авариям.

Сильный мороз и налипание снега на проводах воздушных линий приводит к их обрыву, при этом образуется зона поражения электрическим током с радиусом 8 метров. Если человек попал в эту зону поражения, то необходимо ее немедленно покинуть, передвигаясь, не размыкая стоп ног, чтобы не попасть под шаговое напряжение.

Надо помнить, что при большой разности температур водяной конденсат собирается на металлических частях электрооборудования, что уменьшает сопротивление изоляции токоведущих частей и приводит к появлению напряжения на металлических частях электрооборудования. Это смертельно опасно для человека. Особенно часто эти явления присутствуют в котельных и молочно-товарных фермах.

Неблагоприятные метеорологические условия сковывает подвижность человека, что приводит к ошибочным движениям при работе на электроустановках и непроизвольным касаниям токоведущих частей электрооборудования.

В зимнее время взрастают нагрузки электрического тока в связи с использованием электронагревателей для обогрева помещений. Нельзя перегружать электрическую сеть и увеличивать защиту на отключении электрического тока. Это ведет к повреждению питающей электропроводки и электроприборов. При этом есть опасность поражения электрическим током и возникновения пожара.

В сильные морозы происходит движение грунта из-за замерзания почвы. При этом возможны повреждения проложенных в траншее теплотрасс. В местах повреждения теплотрасс образуются ямы, заполненной водой. Человек, попавший в такую яму, может захлебнуться, обжечься.

При обнаружении повреждений воздушных линий, трансформаторных подстанций, теплотрасс для обеспечения энергобезопасности и быстрого восстановления энергоснабжения необходимо позвонить:

РОЧС – 101;

Диспетчерская РЭС – 144;

Котельная тепловых сетей – 58-102.

Алексей ПИСКУНОВ,

государственный инспектор

по энергетическому надзору.