Дипломант из гимназии

С каждым годом задания на олимпиадах районного, областного, республиканского уровней усложняются, подготовка участников требует большей основательности, совершенствуется и сама процедура оценки знаний учащихся.





Несмотря на это, наши ребята стараются продемонстрировать свои способности по тому или иному учебному предмету и быть конкурентоспособными в сравнении с учащимися других учебных заведений.

Дмитрий Маркович, учащийся Чашникской гимназии, стал дипломантом третьей степени областного этапа республиканской олимпиады по математике. В этом учебном году он единственный, кто удостоился столь высокой награды. По словам опытного педагога Тамары Аркадьевны Коваленко, Дима, обладая математическим складом ума, трудится усердно. Все свободное время отдает царице наук. И результат радует. Предпочитает юный математик задачи, требующие повышенного внимания и усидчивости, не любит тратить время понапрасну. С таким учеником приятно работать, все схватывает на лету.

Сегодняшний успех Дмитрия – это, безусловно, его талант и работа – не только самого юноши, Тамары Аркадьевны, но и её коллег-предшественников, ведь в гимназии Дима всего второй год.

За это время «математический тандем» педагога и учащегося неоднократно радовал успехами. Постоянный участник олимпиад, математических конкурсов, Дима не оставался незамеченным. Но на областном уровне такой результат впервые. Все время парень стремился глубже и глубже постигать азы науки.

На вопрос, помнит ли, когда у него проснулся интерес к математике, юноша затрудняется ответить, говорит, что всегда нравилась эта наука. И рад, что получается у него совсем неплохо.

Дмитрий – одиннадцатиклассник, впереди много испытаний – экзамены, централизованное тестирование. Будет его дальнейшая жизнь связана с математикой или нет, время покажет, а пока – учеба в выпускном классе, подготовка к поступлению.

Удачи тебе, Дмитрий, и новых успехов!

Наталия ШИРКО.