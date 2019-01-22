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К сведению граждан, не занятых в экономике

23.01.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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В районе работает постоянно действующая комиссия по координации работы по содействию занятости населения Сморгонского района (далее - комиссия).

К сведению граждан, не занятых в экономике
Комиссия до 29 января 2018 года уточняет данные и формирует список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих с 1 января 2019 года услуги горячего водоснабжения по ценам с полным возмещением затрат.

Функции комиссии:

– сообщать гражданину по его требованию на основании идентификационного номера паспорта, находится ли он в базе данных граждан, не занятых в экономике;

– оказывать содействие в трудоустройстве;

– рассматривать заявления граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, и принимать решение о полном или частичном освобождении их от оплаты услуг.

Примерный перечень объективных обстоятельств, которые могут быть отнесены к трудным жизненным ситуациям, размещен на сайте Сморгонского райисполкома в разделе "ТРУД И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА" под рубрикой «Декрет №3».

Заявления в комиссию можно подать по адресу: 231042, г. Сморгонь, ул. Гагарина, д. 9, каб. 3, тел. 3-21-26.

Время работы: понедельник – пятница с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00.

Электронная почта: soc@smorgon.gov.by.

График работы комиссии: 1-й и 3-й вторник каждого месяца с 14.30 (информационный зал в здании центра занятости по ул. Гагарина, д. 9, 1-й этаж).

Контактные лица:

Романович Иван Иванович - председатель Сморгонского районного Совета депутатов, председатель комиссии, тел. (801592) 3-76-08.

Бычко Геннадий Павлович - заместитель председателя Сморгонского районного исполнительного комитета, заместитель председателя комиссии, тел. (801592) 3-76-02.

Добриян Алла Владимировна - главный специалист отдела государственной службы занятости управления по труду, занятости и социальной защите Сморгонского районного исполнительного комитета, секретарь комиссии, тел. (801592) 3-21-26.

Соб. кор.

 
 
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В районе работает постоянно действующая комиссия по координации работы по содействию занятости населения Сморгонского района (далее - комиссия).
 
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