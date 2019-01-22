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23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средняя стоимость квадратного метра жилья с господдержкой к концу года должна составить Br1020. Важнейшие целевые показатели заказчиков госпрограмм на 2019 год утверждены постановлением Совета Министров от 22 января 2019 года №45, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

"Министерству архитектуры и строительства доведено обеспечение к концу 2019 года средней стоимости 1 кв.м жилья, строящегося с господдержкой (без индивидуальных застройщиков), в размере Br1020. Доля общей площади многоквартирных энергоэффективных жилых домов в общем объеме введенного в эксплуатацию жилья (без учета индивидуальных жилых домов) должна составить 90%", - сообщили в пресс-службе.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства должно обеспечить в 2019 году снижение затрат на оказание ЖКУ населению в сопоставимых условиях не менее чем на 5% по сравнению с 2018-м.

Согласно документу уровень зарегистрированной безработицы к концу 2019 года не должен превысить 1%. Ожидаемая средняя продолжительность жизни составит 75 лет. Долю отечественных лекарственных средств на внутреннем рынке в стоимостном выражении планируется довести до 54%.

Также поставлена задача войти в топ-30 по индексу уровня образования в рейтинге стран по индексу человеческого развития.

Национальная академия наук отвечает за обеспечение удельного веса инновационной продукции в общем объеме продукции (услуг). Он должен составить 15,9%.

Среди показателей, доведенных до Министерства спорта и туризма, - экспорт туристических услуг. Он к концу года должен составить $240 млн. В спортивном рейтинге на мировой арене по олимпийским дисциплинам к концу 2019 года Беларусь должна войти в топ-25.

Для отдельных министерств и ведомств установлены показатели только по энергосбережению.

Среди показателей, установленных для облисполкомов, - уменьшение претензий к качеству оказываемых жилищно-коммунальных услуг, снижение затрат на их оказание населению, норматив замены тепловых сетей, ввод жилых домов после капремонта, замена и модернизация в жилых домах лифтов, отработавших сроки эксплуатации и другие.-0-