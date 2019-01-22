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Посольства США постараются продолжить запланированные визовые услуги во время шатдауна

23.01.2019 13:51 — Новости Общества | БелТА  
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23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посольства США будут продолжать, при возможности, запланированные визовые и паспортные услуги во время шатдауна. Об этом говорится в заявлении посольства США в Беларуси, размещенном на сайте дипмиссии, сообщает БЕЛТА.

"На данный момент посольства и консульства США будут, при возможности, продолжать оказание запланированных паспортных и визовых услуг во время приостановки финансирования правительства", - отмечается в заявлении.

В дипмиссии пояснили, что из-за приостановки финансирования правительства США посольство в Минске обязано прекратить всякую публичную деятельность, за исключением "чрезвычайных ситуаций, связанных с угрозой для жизни и имущества, а также деятельности, необходимой для обеспечения национальной безопасности".

Как сообщалось, по этой причине посольство США не имеет возможности принять участие в XXVI Минской международной книжной выставке-ярмарке в статусе почетного гостя. "Мы благодарны правительству Беларуси за оказанную честь и будем обсуждать возможное сотрудничество в сфере культуры, как только финансирование будет восстановлено", - добавили там.

В свою очередь Министерство информации пообещало обеспечить презентацию литературных произведений американских авторов, которые примут участие в книжной выставке-ярмарке.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посольства США будут продолжать, при возможности, запланированные визовые и паспортные услуги во время шатдауна. Об этом говорится в...
 
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